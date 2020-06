Menem está "mucho mejor", se levantó y pudo comer solo

Miércoles, 17 de junio de 2020

El médico del expresidente informó que tuvo una muy buena respuesta a los antibióticos. Podría dejar la terapia intensiva en las próximas 48 horas.





La salud de Caros Saúl Menem mejora tras su internación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Recoleta por un cuadro de "neumonía severa". Según informó Luis De la Fuente, director de cardiología del centro de salud, el expresidente pudo incorporarse de la cama y alimentarse por sus propios medios. Ante este escenario, evalúan retirarlo de terapia intensiva en las próximas horas.



En diálogo con la agencia Télam, el médico confirmó que Menem "está mucho mejor, ya no está acostado, se levantó y pudo comer solo". En tanto, explicó que el cuadro de neumonía por el que fue internado el sábado "mejoró ostensiblemente" y que "está respondiendo muy bien a los antibióticos".



A raíz de las mejoras en la salud del exmandatario, De la Fuente dijo que se evalúa retirarlo de la unidad de cuidados intensivos, algo que podría ocurrir dentro de las próximas 48 horas.



"Estamos viendo cómo hacemos para sacarlo de terapia intensiva, puede ser mañana o pasado", detalló. También añadió que los doctores controlan de cerca la diabetes que padece el senador riojano para evitar posibles complicaciones.



Sobre los test de coronavirus que se le realizaron en los últimos días por presentar síntomas compatibles con la enfermedad, indicó que no arrojaron "ninguna evidencia" de que padezca COVID-19. No obstante, aseguró que "se lo sigue evaluando".



Este lunes, en diálogo con TN, De la Fuente contó que Menem ingresó al instituto "con una dificultad para respirar", por lo que se le realizaron una serie de estudios para determinar la causa de su afección, entre ellos una tomografía computada.



En línea con el parte médico difundido el fin de semana, explicó que los exámenes determinaron que padece una neumonía en el pulmón derecho y que tenía líquido en la pleura, la membrana que recubre el exterior de los pulmones y la cavidad torácica. Los médicos comenzaron un tratamiento con antibióticos y el expresidente respondió de forma positiva.