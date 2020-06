Comienza el pago del aguinaldo a estatales provinciales

Miércoles, 17 de junio de 2020

Tal lo resuelto y anunciado por el gobernador Gustavo Valdés, entre este miércoles 17 y el martes 23 de junio el Gobierno de Corrientes paga la primera cuota del Sueldo de Anual Complementario (SAC) a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.





El cronograma de pago del medio aguinaldo comienza este miércoles 17, días en el que percibirán los agentes de la administración pública provincial –activos, jubilados y pensionados- con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



El jueves 18, percibirán los agentes con documentos terminados en 2 y 3; la liquidación continuará el viernes 19, día que cobrarán los DNI terminados en 4 y 5.



El lunes 22 percibirán los agentes con documentos terminados en 6 y 7 –tramo disponible desde el sábado 20 en cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA-. El pago finalizará el martes 23.



Números de la inversión



Con el pago del aguinaldo el Gobierno Provincial inyectará $2 mil millones, que sumando a lo que vuelca en concepto del Plus Unificado de $10.500 acumulará una inversión superior a los $2.870 millones durante los primeros días. Al final del mes, con la liquidación de los haberes, la inversión salarial se completará en más de $6.380 millones.



Prevención sanitaria



Como los sueldos y el Plus Unificado, también el medio aguinaldo será liquidado en 5 días de acuerdo a la modalidad resuelta por el gobernador Gustavo Valdés y diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.



Esta nueva modalidad y eficaz de pago para prevenir la salud, evitan congestionamientos y reducir el riesgo ante la pandemia de COVID-19.



Consiste en pagar a los agentes en tramos divididos por la terminación del número de documento. Con medidas de seguridad en articulación entre la Provincia, a través de sus distintas áreas, y la entidad crediticia correntina los pagos precedentes se desarrollaron con normalidad y no significó amenaza alguna a la salud de los correntinos.