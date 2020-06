Brasil reportó 729 nuevas muertes por coronavirus

Martes, 16 de junio de 2020

En concreto, asciende a 44.118. También se confirmaron más de 23.500 casos positivos, lo que elevó la cifra a 891.556, según el consorcio de medios de prensa formado a efectos de proveer cifras propias de la pandemia



Brasil registró en las últimas 24 horas 729 nuevas muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, según reportó el consorcio de medios nacionales creado a efectos de proveer cifras independientes sobre la pandemia.



De esta manera, el total de decesos asciende a 44.118. Brasil es el país con la segunda mayor cantidad de muertes por coronavirus a nivel global, solo detrás de Estados Unidos.



La cantidad de casos positivos registrados, en tanto, fue de 23.674, lo que elevó el total a 891.556, según los medios, que comenzaron con la iniciativa luego de sucesivas controversias con respecto a la transparencia de los datos por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro. De confirmarse cantidades similares de contagios durante los próximos días, el país podría superar el millón antes del fin de semana.



El ministerio de Salud del gobierno de Bolsonaro, en paralelo, publicó su propio reporte en el que informó de 627 muertes y 20.647 nuevos casos confirmados, lo que lleva sus cifras totales a 43.959 y 888.271, respectivamente. Las autoridades indicaron a su vez que hay otros 4.070 fallecimientos “bajo investigación”, a la espera de determinar si fueron consecuencia del nuevo coronavirus.





Como ha sido el caso desde el inicio de la pandemia, el estado más afectado en términos nominales es San Pablo: cuenta al lunes 10.767 óbitos y 181.460 casos. Le sigue Río de Janeiro, con 7.728 muertes (5.000 de ellas en la ciudad homónima y capital de la jurisdicción) y casi 81.000 contagios.



Ceará, en tanto, es el territorio más afectado en términos proporcionales, considerando que tiene una población significativamente más baja que los dos mencionados, pero ha anunciado casi 80.000 casos y 4.999 muertes.



Otro de los focos de atención es la ciudad binacional que el país comparte con Uruguay. Aunque son las autoridades de este último país, que prácticamente no ha registrado casos positivos en la última semana -tres en los últimos siete días- donde se han encendido con mayor fuerza las alarmas.



Esto así porque las autoridades locales de Rivera -ciudad que del lado brasileño se llama Santana do Livramento- manifestaron este lunes que les “preocupa” y siguen con atención el avance de la COVID-19 en Brasil al conocerse que cuatro regiones del estado fronterizo Rio Grande do Sul pasaron a “bandera roja”.



En diálogo con la agencia EFE, la intendenta de Rivera, Alma Galup, aseguró que las autoridades locales están “atentas y alerta” por la situación en Brasil, al conocerse que la bandera de alerta en una de las principales zonas fronterizas pasó a roja con “riesgo alto”.



Si bien afirmó que todavía no se han tomado nuevas medidas, Galup sostiene que la noticia preocupa, ya que entre la ciudad uruguaya de Rivera y la brasileña de Santana do Livramento, en tanto ciudades binacionales, la frontera solo implica cruzar una calle o una plaza y, por el momento, la circulación es normal.



“Hasta ahora (la circulación) es normal, han entrado turistas el fin de semana, bastantes turistas, y ha sido normal. Ahora, de acá en más, frente a esta situación que nos hermana, frente a un problema vamos a tener que tomar medidas comunes para solucionar problemas comunes”, indicó.



En esa línea, Uruguay y Brasil, después de un contacto entre sus presidentes, Luis Lacalle Pou y Jair Bolsonaro, respectivamente, acordaron el 25 de mayo poner en práctica un tratado existente de monitoreo binacional que creó una comisión binacional sanitaria para tomar medidas “espejo” ante la crisis.



Lacalle Pou debió permanecer en cuarentena durante un día luego de la jefa de la Oficina Territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Rivera, con quien había mantenido una reunión, diera positivo por coronavirus. El resultado del test del Presidente fue negativo.