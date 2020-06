Detuvieron a un hombre por abusar sexualmente de su hija

Martes, 16 de junio de 2020

El operativo policial se realizó luego de que la víctima le contara a una vecina lo que estaba ocurriendo. La madre hace tres años tuvo que abandonar el hogar por orden de la Justicia. La mujer contó que era maltratada al igual que sus cuatro hijos.





Paula es una vecina que comentó a Sudamericana que un sujeto habría abusado de su hija de 12 años, por lo que se encontraría detenido en la comisaría 18ª de esa zona de la Ciudad de Corrientes. Después de esto, para evitar que vuelva, decidieron “meter” a otra familia en la casa donde vivía el supuesto abusador y sus hijos y piden que la justicia “no lo suelte más”.



Un hombre fue detenido en su vivienda del barrio 17 de Agosto de la capital correntina por estar acusado de abusar sexualmente de su hija de 12 años. Los vecinos indignados piden que no regrese más. La casa que habitaba el aprehendido junto con sus cuatro hijos fue usurpada.



Los vecinos decidieron entregar la casa a una familia que no tendría lugar para vivir, con el fin de que el supuesto abusador no regrese a la zona y piden que no vuelva más, porque una hermana habría amenazado a la menor y a los habitantes del lugar. Agregaron que el sujeto aparentemente maltrataba a los pequeños.



La menor abusada sería la que pidió ayuda a una vecina que oficiaba de garante de la salud y el bienestar de los menores, que fueron “repartidos” en casas de familiares tras la aprehensión del padre. La madre no se encontraba con los chicos porque hace tres años habría sido declarada como no competente para cuidarlos, pero ahora quiere recuperar a los pequeños.



La madre de los niños decidió hablar tras la repercusión del caso. “Mi ex pareja me golpeaba y a mis hijos, caí en un pozo depresivo y estaba muy mal. La Justicia me dio una restricción y desde hace tres años no puedo ver a mis chicos”, contó.



“Me junte con el papá de mis hijos, era maltratador, violento, me pegaba y a mis hijos, y lo denuncié, me pidieron que me separara de él. Estuve muy mal, entré en un estado depresivo, no daba más, por lo que me pidieron que me fuera y no podía vivir con ellos, me quitaron a los chicos por mi estado. Tenía una restricción y desde hace tres años no los veo ni pude comunicarme con ellos”, explicó.



“Hicimos los papeles por el juzgado para que mi hermana se hiciera cargo. La jueza determinó que le entreguen al padre que es alcohólico y adicto. Ahora estoy bien y con todas las fuerzas para recuperarlos”, aseguró.



Por su parte los vecinos denunciaron que el padre de la menor abusada y sus hermanitos consumiría bebidas alcohólicas en exceso y tendría adicciones a estupefacientes, además de que los abusos se venían produciendo desde hace seis meses.