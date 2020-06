Colapsó el sistema sanitario en Bolivia y pacientes mueren en la calle Martes, 16 de junio de 2020 Según las autoridades del país vecino, al menos hubo seis personas que perdieron la vida en la vía pública. Los especialistas médicos ya habían advertido que el sistema hospitalario no daba abasto.



Por el colapso de los hospitales de Bolivia, a raíz de la pandemia del coronavirus, en las calles del país vecino ya comenzaron a registrarse las primeras muertes. Según la información brindada por las autoridades sanitarias bolivianas, al menos ya hubo seis personas que murieron en las calles por la falta de atención médica. “No nos atendieron. Estábamos aquí (en la puerta del hospital Cochabamba) desde las siete de la mañana. Nos han dicho que están haciendo rotación de personal”, le dijo a la prensa el nieto de una mujer con todos los síntomas del COVID-19 y que murió frente a este centro asistencial, según relató el diario local Página Siete.



El periódico, además, contó que la mujer se ahogó y pidieron a los gritos que la asistieran, “que alguien saque un tubo de oxígeno”; pero no obtuvieron respuesta. Por otro lado, también se registraron otros casos de personas que no llegaron a ser atendidas por los médicos y murieron. Una de ellas, “aparentemente tuvo un cuadro respiratorio y dejó progresar la enfermedad -como la mayoría de la gente está haciendo- y no pudo llegar a una atención oportuna. Falleció en el camino”, relató Rubén Castillo, el jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud Cochabamba.



El secretario de relaciones del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Cochabamba, Carlos Nava, explicó que esta tragedia se vive porque el servicio de salud pública está colapsado. “Lamentablemente, esto sucede porque la gente no cumple con las medidas de bioseguridad”, aseguró. Este panorama se replica en Santa Cruz y La Paz, donde no se consiguen internaciones ante los nuevos casos positivos de coronavirus. A pesar de la tragedia, el panorama ya había sido advertido por los especialistas.



La Sociedad Boliviana de Médica Crítica y Terapia Intensiva aseguró que el país vecino tiene un poco más de 100 camas para Covid-19, cuando se requiere al menos siete veces más y, también se precisa duplicar la cantidad de médicos terapistas intensivos, que actualmente son 210. Es por eso que el Gobierno de facto de Jeanine Áñez entregará un lote de 30 respiradores a la Gobernación de Santa Cruz, luego de haberlos comprado con un crédito del Banco Mundial. Bolivia tiene más de 18.500 casos positivos de coronavirus y acumula unas 611 víctimas fatales de la enfermedad.