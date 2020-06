Daniel Osvaldo dejaría Banfield sin haber jugado un partido entero

Martes, 16 de junio de 2020

El delantero de 34 años rescindiría su contrato con el club y podría retirarse definitivamente.





Las lesiones y la pandemia de coronavirus le jugaron una mala pasada a Daniel Osvaldo en su intento de volver a jugar al fútbol de manera profesional. Ni siquiera llegó a jugar un partido completo con la camiseta de Banfield y en los próximos días podría rescindir su contrato.



Osvaldo no estaría en los planes del nuevo técnico Javier Sanguinetti, que estaba como asistente de Julio César Falcioni. El delantero de 34 años tampoco vería con malos ojos cortar el contrato de manera anticipada (hay una cláusula que le permite hacerlo) y hasta retirarse del fútbol de manera definitiva.



El ex Juventus, Inter y Selección de Italia se había retirado en septiembre de 2016 luego de una conflictiva salida de Boca por su mala relación con Guillermo Barros Schelotto y se dedicó a la música formando la banda de rock "Barrio Viejo". Pero a fines de 2019 le picó el "bichito" de volver a jugar y en enero de este año se sumó a la pretemporada del Taladro.



Con la camiseta de Banfield apenas pudo jugar 62 minutos y no llegó a ser titular. Entró contra River y Aldosivi pero dos lesiones musculares le impidieron estar siempre disponible.



Actualmente, Osvaldo volvió a vivir con Jimena Barón, con quien se lo ve muy activo en redes sociales. Más activo que en la cancha, donde los cuatro años de inactividad por su retiro del fútbol le pasaron factura.