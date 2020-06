Cómo abrir una cuenta en un banco para cobrar el IFE

Martes, 16 de junio de 2020

Para acceder a la segunda tanda de este beneficio es necesario contar con un CBU. El trámite puede hacerse online.





El pago de la segunda tanda del bono de $ 10.000 de Anses ya está en marcha. El organismo habilitó en su sitio web un nuevo aplicativo de consulta para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Allí los beneficiarios deberán informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para hacer efectivo el pago. Quienes aún no tengan cuenta bancaria podrán abrir una gratis a través de las aplicaciones de los bancos.



El segundo pago del IFE ya está disponible para las 9 millones de personas que cobraron la primera tanda. Pero esta vez Anses busca avanzar en la bancarización para otorgar este beneficio con el que el estado busca paliar los efectos de la pandemia del coronavirus.



El objetivo de la Anses es canalizar los pagos de los $ 10.000 del IFE a través del sistema bancario para que "el cobro del beneficio sea más rápido, eficiente y seguro", aseguró el organismo a cargo de Fernanda Raverta en un comunicado.



De este modo, las personas que en la primera tanda no hubieran elegido como opción de pago el depósito con CBU deberán ingresar con su clave de seguridad social al aplicativo "Ingreso Familiar de Emergencia - Consulta de pago" en la web de Anses.



Una vez allí, quienes ya tengan una cuenta bancaria la Anses le mostrará el número de CBU, banco y sucursal donde se te depositará el IFE y, para quienes tengan dos o más cuentas, podrán elegir en que CBU, banco y sucursal se le depositará el dinero.



También existe la opción de incorporar una cuenta bancaria distinta con sólo informar una nueva CBU.



Quienes no tengan una cuenta bancaria y cobren el segundo bono podrán solicitar una cuenta gratuita completando un trámite online a través de distintas aplicaciones que disponen tanto bancos públicos como privados.



El Banco Nación ofrece hacerlo a través de su "App Banco Nación". Primero hay que cargar los datos personales (nombre, DNI, fecha de nacimiento y correo electrónico) y, terminado ese paso, habilita la apertura de una caja de ahorro con la opción "Solicitudes Online".



La apertura de una cuenta con el Banco Santander se puede hacer también a través del celular ingresando a su página web (www.santander.com.ar/cuenta) que sólo pedirá al usuario una foto del frente y el dorso de su DNI para validar su identidad y habilitar una nueva cuenta.



"Estamos pensando en ofrecerle un beneficio adicional a aquellos que abran sus cuentas sin ir a una sucursal, que para apertura de cuentas están abiertas en este momento, para incentivar la digitalización de estos procesos", indicaron desde el Santander.



El Banco Macro también permite la apertura de una cuenta desde el celular y sólo con el DNI y una selfie ingresando a la solapa "Hacete Cliente" en su página web y unos pocos pasos.



Por su parte, el Banco Galicia ofrece su plataforma "Galicia Move" que cuenta com una caja de ahorros en pesos, en dólares, una tarjeta de débito y una aplicación, sólo completando los datos requeridos en su página web: www.galiciamove.com.ar.



Dentro de la banca pública también hay opciones similares como con el Banco Provincia, que habilitó la apertura de una nueva cuenta a través de la aplicación "Cuenta DNI", un proceso similar al del Banco de Córdoba por medio de su app "Bacón".



En este segundo tramo del IFE Anses busca bancarizar el pago de 4 millones de personas que en la primera ronda cobraron a través del Correo Argentino, las redes Link y Banelco o la Cuenta DNI del Banco Provincia.



Las fechas de cobro del IFE continuarán esta semana para los y las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de acuerdo al número de terminación del DNI: los terminados en 5, el martes 16 de junio; terminados en 6, el miércoles 17; terminados en 7, el jueves 18; terminados en 8, el viernes 19; y los terminados en 9, el lunes 22.



Una vez concluido este cronograma el 23 de junio comenzarán los pagos para quienes hayan informado un CBU, también con el número de terminación del DNI.



Quienes cobren la Tarjeta Alimentar a través de la AUH, cuyos documentos terminen en 5, hoy recibirán el dinero.