La NBA finalizará en octubre y hará test de coronavirus cada dos días

Lunes, 15 de junio de 2020

La NBA finalizará en octubre y realizará testeos de coronavirus cada dos días a los equipos participantes en la reanudación de la temporada regular que se disputará en el Walt Disney World Resort de Orlando (Florida) a partir de fines de julio próximo.







La NBA adelantó a las franquicias el calendario provisional para el reinicio de la temporada, interrumpida por la pandemia de coronavirus desde el 11 de marzo, lo que incluye controles períodos con 48 horas de diferencia desde el próximo 23 de junio, según informa la agencia Europa Press.



También habrá entrenamientos individuales obligatorios a principios de julio antes de comenzar las sesiones en grupo.



El pasado 4 de junio, la NBA confirmó que la temporada regular se reanudaría, con 22 equipos, desde el 30 de julio en el Walt Disney World Resort de Orlando (Florida).



La actual campaña se había suspendido el pasado 11 de marzo, después de que el pivot francés de Utah Jazz Rudy Gobert diese positivo por Covid-19 justo antes del partido contra Oklahoma City Thunder.



LA NBA aseguró que todavía está trabajando en planes para los ocho equipos -Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves y New York Knicks- que no estarán en Disney.







Calendario provisional de la NBA



* Del 1 de julio al 7, 8 o 9 de julio: entrenamientos individuales obligatorios para los jugadores de los 22 equipos participantes, que finalizarán el día que cada equipo llegue a Disney.



* 7, 8 y 9 de julio: llegada a Disney.



* Del 9 al 29 de julio: entrenamientos de equipo en Disney, evaluaciones iniciales de salud y seguridad.



* 21 o 22 de julio: fecha de inicio de tres partidos de entrenamiento entre equipos, programados por la NBA y con árbitros de la NBA.



* Del 30 de julio al 14 de agosto: reanudación de los partidos en Disney. La NBA todavía está completando el calendario de esos ocho partidos por equipo, y los enfrentamientos se basarán en los partidos de la temporada regular hasta el 11 de marzo.



* 15 y 16 de agosto: si es necesario, serie de dos partidos para determinar los números 8 de cada conferencia.



* 17 de agosto: comienzan los 'playoffs'. Esta fecha se adelantaría hasta el 15 o 16 de agosto si las series de 'play-in' no son necesarias. Los 'playoffs' están programados como series tradicionales al mejor de siete partidos.



* 30 de agosto: se permitirá que un número limitado de familiares e invitados lleguen a Disney por primera vez. Se quedarían dentro de las instalaciones.



* Del 31 de agosto al 13 de septiembre: semifinales de conferencia.



* Del 15 al 28 de septiembre: finales de la conferencia.



* Del 30 de septiembre al 13 de octubre: finales de la NBA.