Chaco endurece la cuarentena por el brote de Coronavirus

Lunes, 15 de junio de 2020

El gobernador Capitanich anunció la suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio y las actividades que promuevan aglomeración.





El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, anunció ayer que endurecerá la cuarentena en la provincia tras registrar un aumento del número de contagios y varios positivos en su propio gabinete.



El gobernador peronista anticipó que desde hoy suspenderá los permisos de circulación por decreto y dijo que coordinará con el Banco Central la suspensión de pagos y cobros, para evitar así largas colas y aglomeraciones de gente. Chaco es una de las provincias con más contagios: ayer confirmaron 27 nuevos casos, y el número de infectados asciende a 1.326, siendo el tercer territorio con más casos a nivel país pese a que es la décima provincia en el ranking de habitantes.



Entre los nuevos contagios, además, se conoció que hay tres funcionarias de su gabinete: se trata de Marta Soneira, la secretaria de Ordenamiento Territorial y Ambiente; Gloria Zalazar, ministra de Justicia y Seguridad, y Silvia Pérez, secretaria de Derechos Humanos.



“Tenemos que hacer el máximo esfuerzo esta semana”, dijo el mandatario provincial en conferencia de prensa. “Estamos entrando en el invierno. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para terminar con la circulación comunitaria”, manifestó. Para Capitanich, este esfuerzo “no depende solo del Estado, sino de la conciencia individual”, indicó.



El Gobernador sostuvo ante la prensa que “estamos hablando de la fase más dura desde la circulación”. “Significa que no podemos circular ni podemos evitar cuestiones esenciales. Higiene personal, por ejemplo, y estuvimos proveyendo a barrios de comidas, medicamentos, alimentos de limpieza, para tener una cobertura”, precisó.



“Pretendemos lograr el máximo nivel de restricción”, precisó.

Respecto de las tres funcionarias contagiadas de covid-19, el gobierno de Chaco precisó en un comunicado que todas continúan en funciones, ya que se encuentran “en buen estado de salud, en sus casas, realizando el aislamiento indicado y teletrabajando”, detallaron.



Asimismo, explicaron que Zalazar y Soneira “manifestaron síntomas compatibles con covid-19, se hicieron el hisopado y dieron positivo”, mientras que Pérez “a pesar de no presentar síntomas, también se realizó el hisopado y dio positivo”.



En esa línea, aseguraron que las personas que estuvieron en contacto estrecho con ellas también se encuentran en aislamiento, hasta obtener los resultados de su test de coronavirus. “Hoy más que nunca debemos extremar las medidas para cuidarnos entre todos y evitar los contagios”, dijeron fuentes oficiales. El gobernador chaqueño anunció la suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio y las actividades que promuevan aglomeración. “Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce”, afirmó.