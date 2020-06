Mañana inicia el pago del Plus de $1500 a Municiaples Lunes, 15 de junio de 2020 La Municipalidad de Corrientes efectivizará desde este martes 16 el pago del plus de 1.500 pesos para todo el personal (trabajadores Neike, contratados y planta permanente). El anuncio fue dado a conocer por el intendente Eduardo Tassano a través de su cuenta oficial de Twitter.



La modalidad a implementar será la siguiente: los trabajadores bancarizados contarán con el dinero depositado en sus respectivas cuentas este martes 16. En cuanto a los agentes no bancarizados y el personal Neike, deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), cuya sede central -ubicada en Brasil 1269- estará abierta en doble turno, de 8 a 12 y de 16 a 20.



Los no bancarizados también cobrarán el martes 16, mientras que los agentes Neike lo harán según número de terminación del Documento Nacional de Identidad: el 16 se pagará a quienes tengan DNI que terminen en 0, 1 y 2; el miércoles 17, a los que tengan documentos finalizados en 3, 4, 5 y 6; mientras que el jueves 18 finalizará la nómina, con quienes tengan DNI que culminen en 7, 8 y 9.



En este contexto, el intendente recordó a todos aquellos que acudan a la Caja Municipal de Préstamos -no bancarizados y personal Neike- que se debe continuar cumpliendo con el distanciamiento social y las normas sanitarias correspondientes, a fines de evitar aglomeraciones de personas, debido al Covid-19. “Reiteramos la importancia de mantener la distancia social para seguir combatiendo juntos a la pandemia. Sigamos cuidándonos entre todos”, instó.