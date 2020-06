Corrientes a la vanguardia de la lucha contra el Coronavirus Domingo, 14 de junio de 2020 El gobernador no le dio margen a la pandemia del COVID-19, desde muy temprano, cuando los contagios apenas se hacían sentir en Europa, comenzaban a incursionar lentamente en Estados Unidos y solo era una posibilidad en América Latina, Valdés en la Asamblea Legislativa del primero de Marzo, lanzó la primer advertencia y dejó en claro que desde su Gobierno se miraba con atención a este novedoso virus que comenzaba a generar preocupación en el mundo más desarrollado y en los países más poderosos.





No hubo improvisación, Salud que inició de manera temprana su preparación, se integró a la cabeza del Comité de Crisis y con la fortaleza de un Gabinete alineado atrás, el mandatario articuló todas las medidas con celeridad, para que Corrientes se muestre fuerte, en todo sentido, desde la prevención, detección, seguimiento y tratamiento de los casos. En este escenario afloró la propuesta innovadora de la gestión, creando alternativas en todos los aspectos, como la detección de los casos a nivel local, la construcción de dos hospitales, exclusivos para pacientes Covid-19, apoyo a la construcción de respiradores nacionales y a la utilización del ´plasma convaleciente para atender a afectados graves. En definitiva todas las armas para enfrentar una enfermedad contra la que no hay vacuna, ni un fármaco específico, que es muy contagiosa y letal.



Corrientes fue al frente en la lucha contra la pandemia del Coronavirus, el ministerio de Salud Pública, clave para hacer frente al tremendo flagelo, junto al Gabinete Provincial y el Comité de Crisis, fueron las herramientas extraordinarias con que contó el mandatario Provincial ante la Pandemia , desde distintos frentes. En principio organizando las acciones preventivas, disponiendo sin dudar de los medios necesarios, como los agentes sanitarios, las fuerzas de seguridad, con los que generó un férreo control del ingreso de personas del extranjero, y de las fronteras cercanas que permitió detectar tempranamente los casos, seguir la trazabilidad de los mismos y actuar en consecuencia, no hubo ni un solo acto de improvisación, se hizo todo de acuerdo a los protocolos articulados para cada opción que se pudiera presentar.



El mandatario no dudó y transmitió su actitud innovadora a las acciones de Gobierno, y a pesar de que parecía imposible generar alternativas ante una enfermedad desconocida y que se mostraba aterradora, se acondicionó un hospital exclusivo para pacientes Covid-19 y se generaron las condiciones para que las detecciones no dependieran solo de la Nación, se construyeron un hospital de Campaña con todos los adelantos tecnológicos con respiradores para 300 personas, y un hospital exclusivo para personas privadas de su libertad, con la premisa de que todos tienen derecho al acceso a la mejor atención sanitaria existente.



El trabajo es intenso, la lucha, creatividad y el confinamiento dieron sus frutos, hay cien casos positivos, 87 se recuperaron y fueron dados de alta, entre ellos tres pacientes que estuvieron graves, no hay ningún muerto a la fecha, hay casos activos, pero la estructura sanitaria está intacta, cuando se inauguraba el hospital de Campaña el Gobernador expresaba “ojala no lo tengamos que usar”, hasta la fecha, no hubo necesidad. De todos modos es un hito en la lucha contra el virus mortal, y es una referencia de la capacidad de gestión, creatividad, profesionalidad e innovación, es sobre todo una muestra que hay alternativas para los correntinos, aun en las circunstancias más difíciles y complejas. No pasó el peligro, está latente y muy cercano, todas las acciones del Gobierno, solo sirven con el acompañamiento de la población, como se ha expresado, no hay todavía vacunas, ni fármacos específicos que curen o eviten la enfermedad, la responsabilidad social, la higiene y las medidas preventivas como el uso del barbijo, son las armas principales.



Salud generó un informe respecto de las instancias que se han sucedido desde los primeros días en que la Pandemia del Coronavirus se mostraba en el horizonte, hasta la fecha, en que se ha instalado entre nosotros, modificando nuestras costumbres y modo de vida, aunque que no logró quebrar la esperanza de superar la crisis y ser mejores en un futuro cercano.



A continuación un informe cronológico desde la visión y el protagonismo de la cartera sanitaria de Corrientes.































FEBRERO 2020







-13 de febrero: Equipos de Salud se capacitaron para dar respuesta al Coronavirus











-27 de febrero: La Provincia pone en marcha un plan preventivo en respuesta al Coronavirus







-27 de febrero: Salud Pública activa protocolo de emergencia







-28 de febrero: Salud preparó un sector especial de aislamiento







MARZO 2020



-1 de Marzo: Valdés advierte del Coronavirus a la Asamblea Legislativa correntina.



-3 de marzo: Se coordinaron acciones en zonas de frontera







-3 de marzo: Salud comunica que se descartó el caso sospechoso de Coronavirus







-9 de marzo: Material de comunicación interna, circulares para instituciones y profesionales.



-10 de marzo: Creación del Comité de Emergencias de la Provincia.











-10 de marzo: El gobernador Gustavo Valdés decretó una licencia especial de 15 días para empleados públicos que arriben a la provincia habiendo estado en países afectados por Coronavirus, como así también a quienes manifiesten haber estado con personas portadoras del virus o sospechadas de tenerlo.







-11 de marzo: La Provincia decretó la emergencia y suspendió concentraciones públicas en Capital y zonas de influencia para frenar el avance del Dengue











-11 de marzo: La OMS declara pandemia al brote del nuevo coronavirus.



Se dicta el decreto provincial 507/20 y resolución 989/20 de emergencia sanitaria dengue y coronavirus en la provincia de corrientes.















-15 de marzo: Salud realiza prevención de Dengue y Coronavirus



Capacitaciones para equipos de salud de toda la provincia.



-15 de marzo: Corrientes se adhirió a la suspensión de clases dispuesta por Nación







-16 de marzo: Cardozo se reunió con su par del Chaco.







-16 de marzo: Valdés fortalece con acciones propias las medidas tomadas por el Gobierno nacional







-17 de marzo: el Gobierno de Corrientes hace extensiva la licencia excepcional obligatoria, desde el 16 al 31 de marzo de 2020, a todos los agentes que cumplen funciones en la administración pública provincial, centralizada, descentralizada y entes autárquicos, que vivan en la provincia del Chaco.







-17 de marzo: Habilitación de un Call Center con 4 líneas disponibles las 24 hs.







-17 de marzo: Controles en el puente.



Equipos de Salud Pública realiza durante las 24 horas y mientras dure la emergencia Sanitaria, en la explanada del puente Gral. Manuel Belgrano.







-18 de marzo: El gobierno de corrientes adquirió equipamiento y aguarda que nación libere los reactivos para detectar el coronavirus







-20 de marzo: Se confirma primer caso positivo de Coronavirus en la Provincia







-24 de marzo: La Provincia presentó un sistema de gestión web para controlar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria







-25 de marzo: Valdés anunció aislamiento total para correntinos que trabajen en la salud chaqueña







-26 de marzo: El Gobernador anunció la recepción de los reactivos para detectar el Coronavirus.











-26 de marzo: El gobierno provincial convoca a voluntarios



Convocatoria de profesionales de la salud para reforzar la dotación del personal sanitario.







-27 de marzo: Junto a los coordinadores del Comité de Crisis, el ministro de Salud Pública analizó cada una de las metas que se van alcanzando para el funcionamiento del hospital de campaña “Hogar Escuela”, destinado a la asistencia ante casos de Covid-19.







-28 de marzo: El Gobierno provincial recibió cinco respiradores e insumos sanitarios



-30 de marzo: La Provincia recibió mil reactivos para diagnóstico de Coronavirus











-30 de marzo: Valdés recorta sueldos de todo su Gabinete para destinar a salud y seguridad







-31 de marzo: El Gobierno provincial anunció adicional de $10 mil para Salud y Seguridad, más asistencia al sector productivo



Personal que se desempeña en dichas áreas percibirán el plus mientras dure la emergencia sanitaria.











ABRIL 2020







-1 de abril: Salud prepara una Red Digital de Control de Pacientes







-3 de abril: Salud Pública brinda asistencia y contención a las personas mayores en el Banco de Corrientes.







-7 de abril: Se entregaron mascarillas faciales a hospitales























-8 de abril: Salud habilitó un Call Center exclusivo para Adultos Mayores







-10 de abril: El Gobierno provincial confirmó aislamiento y asistencia a todo el barrio San Marcos por un foco de Coronavirus







-10 de abril: El Gobernador decretó el uso obligatorio de barbijos en todo el territorio provincial







-11 de abril: La Provincia recibió respiradores y elementos de protección personal







-12 de abril: Gobierno Provincial, Municipio y fuerzas de seguridad, trabajan codo a codo en la asistencia integral al barrio San Marcos







13 de abril: Llegó el equipo para el suministro de oxígeno en el hospital del Hogar Escuela







13 de abril: La Provincia continúa con la asistencia sanitaria en el barrio San Marcos







13 de abril: Salud asiste a los adultos mayores a través del Call Center







14 de abril: Salud recibió más protectores faciales para el personal sanitario



14 de abril: Salud cuenta con ámbito de comunicación y capacitación permanente



15 de abril: Salud suma tecnología de última generación en el ingreso a la ciudad por el puente.



15 de abril: Levantan el aislamiento total del barrio San Marcos: los primeros resultados de la investigación epidemiológica son favorables.







16 de abril: El Gobernador entrega reactivos al Laboratorio Central de la Provincia...



21 de abril: Se capacitó a personal aeronáutico sobre traslados de pacientes con Covid-19.



22 de abril: "Comunicación y Capacitación Permanente", por medio de videoconferencia, profesionales de salud de toda la provincia se instruyen con referentes del Comité de Crisis para perfeccionarse ante la pandemia por Covid-19.



23 de abril: Se configura el Laboratorio de Urgencia del Hospital de Campaña del Hogar Escuela, para atender pacientes críticos las 24 horas y equipado con tecnología de punta para que los profesionales puedan optimizar los tiempos de respuesta y hacer frente a todas las variables posibles.



24 de abril: Se articularon acciones con los siete Geriátricos privados de la capital, el cumplimiento de todas las medidas de prevención de Covid-19.







28 de abril: Se adapta el hospital de campaña Hogar Escuela para que funcione de manera totalmente informatizada, el mismo cuenta con un sistema propio de Salud Pública, con cámaras y programas que monitorearán el estado y la evolución de cada paciente y todo, registrado en una base de datos.



MAYO 2020



2 de mayo: La Provincia recibe respiradores y tests para diagnósticos de Covid-19.



6 de mayo: Se inaugura la primera etapa del Hospital de Campaña Hogar Escuela, será el lugar en el que se atenderá exclusivamente casos de Coronavirus con todo el equipamiento necesario para tratar e internar pacientes de distintas consideraciones.



7 de mayo: Se construye hospital exclusivo para detenidos, las obras se llevaron adelante en el predio de la Unidad Penal N° 6, en San Cayetano.



9 de mayo: Cuarentena fase 4: El gobernador Valdés habilita salidas para niños y adultos mayores, algunos deportes y horario normal para el comercio.











11 de mayo: El Gobernador Gustavo Valdés encabezó la presentación de los respiradores de transición para emergencias COVID-19; dispositivos que fueron ensamblados por profesores y estudiantes de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste.











12 de mayo: Se cumplen dos meses del sector exclusivo para pacientes Covid-19 del hospital Llano.







13 de mayo: Se adquirieron respiradores portátiles para los traslados aéreos.











14 de mayo: El personal del hospital Ángela I. de Llano cumplió el plazo del aislamiento preventivo. las 25 personas que realizaban el aislamiento preventivo fueron dadas de alta de la medida que cumplían hace 14 días. Ninguno presentó sintomatología y los hisopados dieron negativo.



16 de mayo: El Laboratorio Central de la Provincia recibe un nuevo equipo para realizar los análisis de Coronavirus, se trata de un Termociclador en tiempo real, entregado por el Ministerio de Salud de la Nación, que permite procesar mayor cantidad de muestras para diagnósticos de Covid-19.











20 de mayo: Se coordinan estrategias de prevención de Covid-19 en el interior.







21 de mayo: El Ministerio de Salud Pública entregó elementos de protección de Covid-19 a la Policía de la Provincia. 5000 protectores faciales, 7500 litros de solución desinfectante, 1200 frascos de alcohol glicerado y 770 frascos de repelentes, fueron otorgados para ser utilizados por los efectivos de la fuerza.



21 de mayo: Valdés inspeccionó los dos aviones sanitarios de la Provincia, que fueron equipados para trasladar pacientes con Coronavirus; se trata de dos aviones multipropósito Gran Caravan con los que cuenta el Gobierno provincial, para trasladar a pacientes con Coronavirus.



Valdés anunció nuevas actividades permitidas en Corrientes al entrar la provincia en la quinta fase de cuarentena por la pandemia del Coronavirus; teniendo en cuenta que el territorio es considerado "zona blanca" al no tener casos activos de Covid-19 y acumular ya 14 días sin contagios.















28 de mayo: Refuerzan la prevención de Covid-19 en todo el corredor del río Uruguay. Puntualmente en Santo Tomé y en Paso de los Libres, donde existen pasos fronterizos que unen al país con Brasil, pero también se lleva adelante en Alvear y en La Cruz. Consiste en la revisión de los protocolos de actuación: manejo del paciente y de muestras, circuito de derivación y de circulación vehicular, puntualmente descargas.







30 de mayo: Valdés se reúne en Mocoretá con el Comité de Crisis y el intendente Fornaroli, para reforzar los protocolos sanitarios.







JUNIO 2020



1 de junio: Se inaugura el Centro de Salud Penitenciario. Ubicado en el predio de la Unidad Penal N° 6, en la localidad de San Cayetano. Se trata de un establecimiento exclusivo para atención de los internos, de cualquiera de las unidades penitenciarias de la provincia, que se vean afectados por el Coronavirus-COVID-19.



3 de junio: Se realiza una investigación epidemiológica en Mocoretá; el trabajo consistió básicamente en un rastreo de los contactos que mantuvieron los infectados, lo que permite asistir a posibles nuevos pacientes y bloquear la circulación viral.











3 de junio: Se realiza una investigación epidemiológica en el aeropuerto de la ciudad. La tarea se llevó a cabo de manera preventiva, por un caso positivo de una persona oriunda del Chaco, que presta servicio en estas instalaciones. Consistió en los aislamientos e hisopados correspondientes y desinfección del lugar.







3 de junio: Se articula la creación de un Comité de Crisis para la microrregión del río Santa Lucía.



5 de junio: Presentación de la implementación del tratamiento con plasma convaleciente para pacientes con diagnóstico de Coronavirus.



5 de junio: Se conformó un centro de monitoreo para covid-19 en Paso de los Libres; el cual permitirá establecer un canal de comunicación y seguimiento de los pacientes aislados preventivamente, con sospecha o positivos del nuevo Coronavirus.



6 de junio: Se convocó a especialistas que intervienen en la terapéutica con plasma convaleciente; con el fin de compartir conocimientos, aunar criterios, y que todos los profesionales de la provincia que lo requieran tengan a disposición el protocolo.



8 de junio: Continuamos con el seguimiento epidemiológico y articulamos protocolos para el sector productivo en Mocoretá; la cartera realizó más hisopados.



9 de junio: Se conformaron más Centros de Monitoreo para Covid-19 en Santo Tomé e Ituzaingó.



