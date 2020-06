Nápoli eliminó en semis al Inter y jugará la final

Domingo, 14 de junio de 2020

A pesar de que empataron 1 a 1 en el estadio San Paolo, el triunfo en la ida le permitió al equipo de Gennaro Gattuso clasificarse a la última instancia.





Lautaro Martínez no podrá jugar la final de la Copa Italia. Este sábado, Inter quedó eliminado en las semis ante Napoli tras empatar 1 a 1 en el estadio San Paolo. El 1 a 0 en la ida le permitió al equipo de Gennaro Gattuso clasificarse al partido definitivo del certamen italiano, donde enfrentará a la Juventus, que el viernes dejó en el camino al Milan.



El partido se abrió muy rápido con un gol particular. El danés del Inter de Milán Christian Eriksen metió un gol olímpico impresionante cuando apenas iban dos minutos de juego. La visita había dado un excelente primer paso al conseguir un gol que le permitía, por lo menos, jugar con un poco más de calma.



Inter parecía más cerca del segundo que Napoli del empate. Pero en una jugada rápida, que nació en la astucia de David Ospina, el local llegó al empate casi al filo del entretiempo. Dries Mertens puso el 1-1 y dejó a la visita preocupada. Tenía que volver a empezar.



Pero Inter en el segundo tiempo fue por todo. Principalmente cuando veía que el tiempo se escapaba. Fue tal el dominio que tuvo situaciones muy claras como para marcar el segundo. Pero el arquero Ospina (la figura) se encargó de aparecer en los momentos más complicados.



Lautaro no hizo un buen partido. De hecho, y a pesar de que tenía que conseguir un gol más, el delantero fue reemplazado en el segundo tiempo.



De esta manera, Napoli jugará el miércoles la final de la Copa Italia ante la Juventus, en el estadio Olímpico de Roma.