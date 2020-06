Jimena Barón volvió a convivir con Daniel Osvaldo Viernes, 12 de junio de 2020 La actriz espió el cuarto del futbolista y mostró la nueva adquisición: “Se hace el b...”, sugirió. “Se vino a vivir a casa y no me avisó”, aseguró él



—Todo el viento a tu favor. Ese walicho sí se puede ver. Roberto, vas a tener que asistirme, así que poné los ñoquis.



—Yo te asisto, Mabel.



Desde que se reconciliaron –no en el plano sentimental, según aclararon, sino como padres del hijo que tienen en común–, Daniel Osvaldo y Jimena Barón comenzaron un divertido juego en las redes sociales. Ella le dice Roberto y él a ella, Mabel.



Las últimas tres semanas las pasaron juntos y retomaron la convivencia, ocho años después de haberse separado. ¿Por qué? Morrison, su hijo de seis años, estaba pasando unos días en la casa del futbolista de Banfield y su madre fue a buscarlo para regresar al departamento y pasar su cumpleaños número 33. Sin embargo, el niño se quiso quedar un tiempo más en lo de su padre, quien terminó invitando a la cantante a compartir el mismo techo.





Esta semana, la actriz regresó a su hogar para cumplir con una serie de tratamientos médicos y luego de que le diagnosticaran tendintis en un hombro, advirtió –a través de las redes sociales– a su ex pareja que necesitaría ayuda. Es por eso que volvieron a convivir en la casa del jugador.



Si bien desde que comenzaron a vivir juntos a fines de mayo se encargaron de aclarar que cada uno duerme en su cuarto –“Esto es convivencia parental, che”, dijo ella– el pícaro ida y vuelta en sus redes sociales no cesa. Incluso, durante un vivo de Instagram con el panelista de Confrontados Lizardo Ponce, la actriz admitió: “Me quedan pocas excusas para no tener sexo”.



Este viernes, Osvaldo publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual mostró el tamaño del equipaje con el que Barón llegó a su casa. “Me dijo ‘llevo una mochilita...’. Dale, se mudó. ¿Me estás jodiendo?”, reprochó el ex delantero de Boca mientras mostraba el bolso de su ex pareja. Además, detalló que era de él: “Lo usan los equipos de fútbol”.



De fondo, se escuchó la carcajada de la cantante que no pudo contener la risa al ver la reacción de Daniel. “Tu vieja se vino a vivir a casa y no me avisó”, le dijo a su hijo Morrison, que también aparece en escena.





Ni lerda ni perezosa, Jimena Barón aprovechó la ocasión y también publicó un video en su Instagram –red social en la que tiene seis millones de seguidores– y mostró que el futbolista cambió su cama. “Él me escrachó a mí, ahora lo voy a escrachar a él”, dijo mientras filmaba el cuarto del padre de su hijo.



“Se hace el indignado de que me instalo acá...”, continuó y, susurrando, agregó: “Se compró una cama más grande. Se hace el boludo”. Además, sobre el posteo escribió: “¿Roberto realmente se hace el indignado?”.



Aún no trascendió el tiempo que Jimena Barón se quedará en la casa de Daniel Osvaldo; seguro serán ellos mismos los que se encarguen de revelarlo a través de sus posteos en las redes sociales.