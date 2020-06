Fernández suspendió su viaje a Catamarca tras el contagio de Insaurralde

Sábado, 13 de junio de 2020

El Presidente ordenó la separación del ministro Daniel Arroyo de la comitiva oficial que recorría La Rioja y Catamarca, luego de que tomara contacto con el intendente de Lomas de Zamora, que comunicó su contagio.







El presidente Alberto Fernández aseguró que "existe riesgo de contagio" al anunciar esta tarde la suspensión de su visita a la provincia de Catamarca y su regreso a Buenos Aires, desde La Rioja, tras conocerse que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, había mantenido un contacto estrecho en los últimos días con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, contagiado de coronavirus.



"Queridos catamarqueños y catamarqueñas yo estoy aquí en La Rioja a punto de despegar para Catamarca cuando nos enteramos que un querido amigo nuestro, Martín Insaurralde, se ha contagiado de coronavirus. Hace unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él y el riesgo del contagio existe", sostuvo el mandatario, quien además reveló que el ministro ya fue "separado del grupo" y "está volviendo a Buenos Aires por otros medios".





Al expresar sus disculpas por no haber podido visitar a la provincia de Catamarca, el Presidente explicó que lo resolvió para "preservar la salud y la vida de los catamarqueños que, gracias a Dios y la Virgen, hasta acá no han tenido ningún contagio" de Covid-19.



"Pido que me entiendan. Lo hablé con el Gobernador, que fue comprensivo y participó de esta idea. Espero verlos muy pronto. Los abrazo con el corazón y a la distancia", sostuvo.



Según fuentes oficiales, apenas enterado del caso del intendente de Lomas de Zamora, que publicó en su cuenta de la red social Twitter el resultado positivo de su testeo de coronavirus, Arroyo dio cumplimiento a las recomendaciones sanitarias e inició un período de aislamiento por 14 días.



Desde el Gobierno destacan que el ministro es "de bajo riesgo" y que "durante todo el viaje de la delegación presidencial se implementaron las medidas de prevención sanitarias", como establecen los protocolos.



Según confirmaron a Télam, la comitiva del Presidente estaba integrada por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario General de la Presidencia Julio Vitobello; y la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez.



Fernández tenía previsto en su visita a Catamarca visitar la fábrica de indumentaria y calzado Confecat, luego de firmar una serie de convenios de obra públicas con el gobierno provincial por más de 3.500 millones de pesos.



“El Presidente ha tomado la decisión, consultando también con el gobernador, Raúl Jalil, que por medidas preventivas no va venir a la provincia de Catamarca", sostuvo el ministro de Comunicación, Guillermo Andrada, minutos antes que se oficializara la información en boca del propio presidente Alberto Fernández, a través de un video.



La decisión surgió, según explicó, luego de que "se tomó conocimiento que alguien que estaba en la comitiva podía haber estado en contacto con alguien que había dado positivo de Covid-19”.



En esta línea, el funcionario aseguró “es una medida desde el punto de vista sanitario acertada, que nos pone tristes, porque no ha podido venir, pero las circunstancias ameritan a que se tomen este tipo de decisiones que muchas veces son imprevistas”.



Asimismo, Andrada indicó que si bien estaban preparados para recibir a la comitiva con todas las medidas de seguridad que corresponden, esto es una decisión del Presidente, creo que en forma atinada".'



"Es lo correcto, es lo que debe hacer porque es el que primero nos debe cuida a todos”, aseveró el funcionario.



Catamarca es la única provincia del país que no tiene casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia.