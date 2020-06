Aseguran que la ley de alquileres beneficiará a 180 mil familias correntinas

Sábado, 13 de junio de 2020

La senadora nacional por Corrientes y presidenta de la Comisión de Legislación fue miembro informante de la nueva ley. Además lamentó la falta de apoyo de la oposición.





Se aprobó en la Cámara de Senadores de la Nación la ley de Alquileres para Viviendas Familiares. La legisladora Ana Almirón aseguró que esta normativa será beneficiosa para 180 mil familias de Corrientes.



Durante su alocución como miembro inormante de la nueva Ley Nacional de Alquileres, Ana Almirón detalló que en Corrientes hay “más de 180.000 inquilinos, inquilinas y sus familias que ahora encontrarán mejores marcos de protección” con la normativa; número que además se triplicó desde el censo de 2010. Mientras que “en la Argentina hay casi 9.000.000 de inquilinos e inquilinas que destinan hasta el 40% de sus ingresos al pago del alquiler”.



“Todas estas familias necesitaban tener una nueva Ley que los proteja, como la parte más débil de la relación contractual, frente a actitudes abusivas y especulativas; más aún en momentos excepcionales y difíciles como los que esta viviendo el país”, explicó Ana Almirón.



Estos números “es a lo que arribaron desde las distintas Asociación de Inquilinos quienes vienen trabajando en la defensa de mejor condiciones para este sector”, explicó la Senadora correntina.



“Estoy orgullosa de estar de este lado de la Argentina, que se entiende para todos, que hoy protege a los más vulnerables. Orgullosa de estar apoyando esta ley que otorga certeza, agilidad y protección a las partes más vulnerables, que la están esperando más de 9 millones de argentinos y argentinas”, sintetizó Ana Almirón.



DETALLES DE LA NUEVA LEY DE ALQUILERES



Durante su alocución como miembro informante, la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado Nacional detalló los principales puntos de la nueva Ley de Alquileres:



A partir de ahora, el Plazo Mínimo de un contrato será de 3 años, ya no de 2 años como ocurre actualmente.

La actualización del precio de todos los contratos será anual, en lugar de trimestral o semestral; y el monto no se establecerá de manera discrecional por parte de los propietarios.

El aumento en el precio de cada alquiler estará regulado: se calculará en base a una fórmula de indexación mixta que combina suba de salario promedio y el índice de precio al consumidor.

El Depósito de Ingreso que las y los inquilinos pagan al iniciar el contrato, no podrá ser superior al valor del primer mes de alquiler y el reintegro debe realizarse en efectivo y debe ser igual al último mes de alquiler pagado.

Ahora, con la nueva Ley; habrá más opciones para presentar garantía al momento de celebrar un contrato: se podrán utilizar recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución, avales bancarios.

Respecto de las Expensas Extraordinarias, deberán ser pagadas por el propietario.

El inquilino solo tendrá responsabilidad sobre las Expensas Ordinarias

Un inquilino o inquilina podrá interrumpir el contrato y abandonar el inmueble de forma anticipada sin pagar indemnización, si cumple con dos requisitos: 6 meses de ocupación y 3 meses de aviso previo.

Para evitar abusos fuera de la ley, los contratos deberán estar inscriptos ante la Afip y la intermediación sólo podrá estar a cargo de profesionales matriculados para corretaje inmobiliario.

La nueva Ley también creó el Programa Nacional de Alquiler Social que facilitará el acceso a la vivienda digna en alquiler a mujeres en situación de violencia de género, protegerá las actividades de entidades benéficas, promocionará un seguro obligatorio para cubrir faltas de pago e indemnizaciones por daños u ocupación indebidas de inmuebles.