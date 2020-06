Horóscopo para hoy 12 de junio 2020 Viernes, 12 de junio de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: No permitas que tu familia siga opinando sobre tu futuro. Eres una persona adulta y responsable, es hora de que actúes como tal.



Riqueza: Para los negocios no tienes escrúpulos. Pero te toparás con alguien más inescrupuloso que tú y te complicará las cosas.



Bienestar: No remes contra la corriente, gastarás tiempo y fuerzas. Sabes que lo que pretendes es imposible, así que toma otro camino.



Amor: Sus diferentes modos de pensar no son un obstáculo para su relación de pareja. Han logrado el complemento perfecto.





Tauro

del 21.04al 21.05

Amor: No permitas que tu pareja sea la que se ocupe de todo. Tú también tienes voz y voto, así que haz escuchar tus puntos de vista.



Riqueza: Sabes que puedes cumplir tus objetivos desviándote de tu camino, pero siempre eliges la senda del trabajo y la honestidad.



Bienestar: Aplica tu creatividad e intelecto a los temas profesionales. No te cierres en ideas preconcebidas si quieres triunfar. Abre tu mente.



Horóscopo de hoy: Trata de que las noticias que lleguen hasta ti no logren afectar tu ánimo. El día será largo y te conviene estar de buen humor.



Géminis

del 22.05al 21.06

Amor: En una pareja en la que el amor esta relegado al final de las prioridades hay algo rotundamente mal. Replantea tus prioridades.



Riqueza: Con el fin de semana encima. Habrá ciertas actividades que no te podrás dar el lujo de posponer. Continua adelante.



Bienestar: Existen heridas que nunca sanan completamente y deberás aprender a convivir con su constante dolor. Acepta esta situación y sigue adelante.



Horóscopo de hoy: Finalmente tendrás suficiente de presiones y comenzarás a mostrarte más renuente y falto de paciencia con los que te rodean.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Amor: No alcanzarás tus objetivos encerrado en tu mundo interior. Lograrás juntar el valor para tomar los riesgos de la conquista.



Riqueza: No incurras en viejos y reiterados errores. Aprende tu lección en lo que a la forma de manejar a tu personal se refiere.



Bienestar: No puedes esperar que tus acciones despreocupadas no generen reacción alguna en tu pareja. Deberás aprender a controlarte mejor.



Horóscopo de hoy: Asegúrate de concluir todo tipo de tramites burocráticos planeados para hoy. Es de vital importancia que no los dilates.



Leo

del 24.07al 23.08

Amor: Que nadie se atreva a entrometerse en tus problemas de pareja. Los conflictos, resuélvelos puertas adentro y hablando.



Riqueza: Sientes que tu trabajo no te satisface. Es hora de buscar nuevos horizontes por el lado de la informática o el marketing.



Bienestar: Quieres todo y lo quieres ya. No seas tan caprichoso y actúa como una persona de tu edad. Es momento de hacerse cargo de la propia vida.



Horóscopo de hoy: Tienes el olfato necesario para percatarte de que un cambio radical está por producirse. Prepárate para lo que viene.



Virgo

del 24.08al 23.09

Amor: Eres simpático y divertido, pero tu ego hace que no encuentres a la persona que soporte estar a tu lado.



Riqueza: Problemas que no esperabas comienzan a entorpecer tus negocios. Calma, sé razonable y actúa de manera rápida pero segura.



Bienestar: Cuando algo se hace difícil de sostener mejor buscar una salida elegante. Aunque siempre es bueno tratar de afrontar el problema.



Horóscopo de hoy: No temas en defender tus ideales, aunque nadie concuerde contigo. Tú estás convencido de lo que haces, así dale para adelante.



Libra

del 24.09al 23.10

Amor: No esperes que tu pareja haga más de lo que puede. Ella te ama a su manera, de una forma que es distinta a la tuya. Acéptalo.



Horóscopo de hoy: Quienes osen juzgarte, descubrirán la fiera que se esconde en ti. No seas tan agresivo, lo hacen con las mejores intenciones.



Riqueza: Deja las decisiones sobre negocios para otro momento. Este es un período signado por los fracasos, no te conviene invertir.



Bienestar: La familia estuvo siempre presente, en las buenas y en las malas, así que no te hagas el desentendido cuando te pidan ayuda.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Amor: Eres una persona sensual y adorable, siempre caes bien a la gente. Prepárate, porque en una reunión serás el centro de atención.



Riqueza: Trata de que tus proyectos lleguen a buen puerto. No dejes que los demás se entrometan, porque lo arruinarán todo.



Bienestar: No dejes que los demás te juzguen, defiende tus acciones y deseos. Tú estás convencido de lo que quieres y sabes cómo lograrlo.



Horóscopo de hoy: No busques pretextos poco creíbles para justificar tus errores. Sé responsable y hazte cargo de tus falencias, así te irá mejor.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Amor: Incorpora el romanticismo a tu relación. Sorprende a tu pareja con una cena a la luz de las velas o un paseo bajo las estrellas.



Riqueza: Sabes que puedes cumplir tus objetivos desviándote de tu camino, pero siempre eliges la senda del trabajo y la legalidad.



Bienestar: Cada uno vive a su manera y tú no eres quién para andar criticando a los demás. Dedícate a vivir tu vida y no juzgues a los otros.



Horóscopo de hoy: Si siempre estás de buen humor, será difícil que los cambios en tu vida logren cambiarte el ánimo. No caigas en el pesimismo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Amor: Un familiar pasará por un difícil momento y tu pareja lo ayudará a superarlo. Tu familia estará feliz de su acción.



Riqueza: Crees conocer todos los secretos para ser una persona exitosa, pero lo cierto es que te falta conocer uno, la sinceridad.



Bienestar: No te abandones al destino. Si no haces nada por tu vida, nadie vendrá a hacerlo. Piensa en lo que quieres y actúa.



Horóscopo de hoy: Tu estado apacible se transformará cuando un familiar hable mal de ti. Trata de controlarte o terminarán a las trompadas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Amor: Deberás entender que los recientes arranques de tu pareja son debido a una gran necesidad que tiene de atención. Medítalo.



Riqueza: Estarás en la mira de tus superiores en el día de hoy, por lo cual deberás intentar no cometer errores en absoluto.



Bienestar: Que tu forma de ser impulsiva y desmedida no termine por complicar la relación amorosa que estas experimentando. Intenta controlarte.



Horóscopo de hoy: Descubrirás que puedes llegar a aprender mucho de tu entorno si prestas atención correctamente. Mantén la mente abierta.



Piscis

del 20.02al 20.03

Amor: No dejes que un arranque de furia y frustración acaben con tanto tiempo dedicado a cultivar la relación con tu pareja.



Riqueza: Entrarás en un periodo de completa distracción, haciendo imposible que alcances tu ritmo laboral acostumbrado.



Bienestar: La capacidad de pedir ayuda en el momento adecuado te será de mucha utilidad. No dejes que la vergüenza o el miedo te coarten.



Horóscopo de hoy: Demostrarás haber aprendido a lidiar con las negativas y los rechazos en lo que a las conquistas se refiere. No te desanimes.