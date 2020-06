756 los muertos y 27.373 contagios de Coronavirus en el país

Viernes, 12 de junio de 2020

En las últimas 24 horas 30 personas murieron y 1.386 -la cifra más alta de casos positivos en un día- fueron diagnosticadas con coronavirus.





Treinta personas murieron y 1.386 -la cifra más alta de casos positivos en un día- fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que son 765 los fallecidos y 27.373 los infectados desde el inicio de la pandemia, mientras el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que la calle "es un elemento peligroso de contagio" y pidió "no tirar por la borda" el esfuerzo hecho para mitigar los efectos de la pandemia.



El Ministerio de Salud de la Nación informó en su reporte vespertino que fallecieron 17 hombres, seis residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 65, 32, 71, 68, 86 y 64 años; diez en la provincia de Buenos Aires de 41, 35, 48, 69, 85, 70, 55, 85, 60 y 82 y uno de 55 años en la provincia de Chaco.



Además, siete mujeres, cinco residentes en la provincia de Buenos Aires de 80, 55, 59, 29 y 84 años; una de 79 en la provincia de Río Negro y una de 46 en la ciudad de Buenos Aires.



El parte matutino consignó seis muertes: cuatro mujeres, dos residentes en la provincia de Buenos Aires, 63 y 76 años; una de 47 en la provincia de Misiones y una de 67 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y dos hombres en la provincia de Buenos Aires, de 91 y 49 años.



Del total de los diagnosticados, 999 (3,6%) son importados, 11.091 (40,5%) contactos estrechos de casos confirmados, 10.542 (38,5%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



De los diagnosticados ayer con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 756 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 538, en Chaco 48, en Córdoba 3, en Corrientes 3, en Entre Ríos 6, en Mendoza 1, en Misiones 1, en Neuquén 14, en Río Negro 14, y en Santa Fe 2.



Por su parte, el ministro de Salud González García aseguró que "la calle es un elemento peligroso de contagio" debido a "la circulación viral", sobre todo en el área metropolitana, y pidió seguir con los cuidados para "no tirar por la borda" el esfuerzo hecho para evitar los efectos de la pandemia de coronavirus.



"Seguimos monitoreando lo que está pasando en todo el país, una situación es la del AMBA, donde se ha intensificado mucho la búsqueda, se han caído notablemente los contagios en los barrios vulnerables y se está haciendo una búsqueda casa por casa en distintos barrios", precisó el ministro en una entrevista simultánea con emisoras de Radio Nacional de 10 provincias.



González García dijo sentir una especie de "sorpresa y desazón" por lo sucedido en la Ciudad de Buenos Aires, cuando "vi tanta tanta gente que salió a correr en la calle sin cuidarse, lo que se ha visto da la sensación de una normalidad que no es cierta".



"Si es necesario vamos a volver a estadíos anteriores, lo que vimos es que no se ha respetado ni la distancia, ni la cantidad de gente junta. Entiendo que pudo haber sido el primer día, como sucedió en otros países, pero hoy tenemos circulación viral en el AMBA y eso significa que la calle es un elemento peligroso donde se contagia".



En tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, dijo que "si nos relajamos, nos suicidamos. Estamos iniciando una fase ascendente con mayor celeridad y vamos rumbo al momento más complicado, que es lo que queremos retrasar", en declaraciones a la radio online FutuRöck, en las que remarcó que "la cuarentena es hipereficaz, pero por supuesto tiene cosas negativas".



Respecto a los barrios populares, en la Ciudad de Buenos Aires tres personas fallecieron y 126 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas horas,



por lo que suman 57 los decesos y 5.648 los infectados, con una tasa de letalidad de 1,03 por ciento, informó el Gobierno porteño.



En tanto, 92 casos positivos de coronavirus fueron confirmados en el barrio San Jorge, en el partido bonaerense de Tigre, en el marco de un operativo que realizó el municipio junto a los gobiernos nacional y provincial en búsqueda de casos activos, y se aguarda el resultado de otros 31 hisopados realizados hoy.



En el plano global, América, que desde hace un mes es la región con más contagios de coronavirus, se convirtió hoy también en la zona con más fallecimientos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El coronavirus infectó ya a más de dos millones de personas en Estados Unidos y a más de medio millón en Rusia, mientras amenaza con un colapso hospitalario a la India y mantiene su imparable avance en América latina.



Al borde de contabilizar 40.000 muertos e inmerso en una lucha inacabable entre el presidente Jair Bolsonaro con la justicia y los gobernadores estaduales, Brasil mostró hoy tal vez la cara más dramática de la pandemia en la mundialmente conocida playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde activistas cavaron un centenar de tumbas y difundieron la intervención a través de su cuenta en Twitter.



No obstante, el principal estado brasileño, el industrializado y superpoblado San Pablo, producirá y probará una potencial vacuna contra el nuevo coronavirus en asociación con un laboratorio chino, informó el gobernador paulista, Joao Doria.



México, por su parte, superó las 15.000 muertes y se encamina a los 130.000 casos luego de registrar un récord diario de más de 4.800 contagios, informaron autoridades sanitarias, que revelaron que esperan el pico a partir de la próxima semana.



El gobierno chileno reportó hoy 173 nuevas muertes procedentes de jornadas anteriores, de acuerdo con el nuevo método de conteo implementado esta semana, en tanto el país superó los 150.000 casos positivos desde el primero, registrado el 3 de marzo último.



Según las autoridades, en total 2.648 pacientes fallecieron en Chile desde que se registró la primera muerte el 21 de marzo.



Perú, que contabilizaba 208.823 casos confirmados y 5.903 muertes, afirmó que la hidroxicloroquina es "una alternativa seria y potencialmente efectiva" para tratar de manera ambulatoria a pacientes de Covid-19 y evitar el colapso de la capacidad de los hospitales, pese a la opinión contraria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosos expertos.



El registro en línea de la Universidad Johns Hopkins de EEUU establecía hoy en 7.728.675 la cantidad de casos confirmados en todo el mundo, con 459.575 decesos, en tanto que la OMS certificaba 7.273.958 y 413.372, respectivamente.