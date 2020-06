Luis Scola dejó de ser jugador de Olimpia Milano de Italia Viernes, 12 de junio de 2020 El ala-pivote Luis Scola, campeón olímpico y figura histórica del básquetbol argentino, anunció hoy que no seguirá jugando en el Olimpia Milano de Italia y que en las próximas semanas evaluará si se retira o no.



"Tras pensarlo seriamente, tomé la primera decisión respecto a la próxima temporada. Elegí no jugar más en la Euroliga, ni en Milan ni en otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad, fue un año divertido en el que experimenté un gran ambiente y me sentí en casa", señaló el ex jugador Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets de NBA.



El porteño de 40 años, que se inició en Ferro, continuó expresando en su anunció: "Por otro lado, aún no tengo decidido si me retiraré del básquetbol o jugaré en otra competencia. Tomaré la decisión final en las próximas semanas".



Por su parte, Giorgio Armani, Propietario del Olimpia, expresó: "Luis Scola es un gran campeón y fue un inmenso honor tenerlo en nuestro equipo de Olimpia".



El dueño del equipo culminó su mensaje en la red social Instagram diciendo: "En su extensa carrera, ha sido honrado por sus habilidades deportivas y humanas, algo en lo que siempre creímos, y en los meses que pasamos juntos nos demostró su seriedad y dedicación para alcanzar metas inesperadas. Por todo esto le agradezco y espero verlo jugar los próximos Juegos Olímpicos".



La determinación sobre si Scola seguirá jugando o no tendrá una gran repercusión en el seleccionado argentino ya que se espera que el jugador subcampeón del mundo forme parte del equipo que participará de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a celebrase el año próximo.