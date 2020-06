Mendoza pagará el aguinaldo en forma escalonada a estatales

Viernes, 12 de junio de 2020

Las remuneraciones se depositarán entre septiembre y diciembre. Cobrarán primero los empleados que perciben los sueldos más bajos, según acordó el Gobernador con los 18 jefes comunales de la provincia





El Gobierno de la provincia de Mendoza realizará un pago escalonado del aguinaldo para los trabajadores estatales. El gobernador Rodolfo Suárez convocó a los 18 intendentes y acordaron un coronograma de pagos entre septiembre y diciembre pero con prioridad para los salarios más bajos, según confirmaron fuentes del Ejecutivo mendocino a Infobae.







“Está acordado pagar de forma escalonada, pero cada uno con su cronograma respectivo”, indicaron. Aunque los intendentes apoyaron al Poder Ejecutivo provincial en su decisión, algunos medios locales señalaron que no todos están de acuerdo con las fechas propuestas y desde algunas comunas aseguran que, a diferencia del Gobierno provincial, cuentan con los fondos necesarios para afrontar el pago de los aguinaldos en junio.



En la reunión, no se detalló cuáles serán los municipios que podrán cumplir en tiempo y forma el pago de la primera cuota del salario anual complementario (SAC). El municipio de San Rafael, por ejemplo, fue uno de los que sostuvo que sus empleados municipales cobrarán el medio aguinaldo antes del Día del Padre —21 de junio— y que los haberes de junio estarán depositados el último día hábil del mes.



Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se acordó que los depósitos serán escalonados y que los primeros que cobrarán son los que perciben los sueldos más bajos, de acuerdo a la información del diario Los Andes.



Con un cronograma de pago escalonado, el gobernador de Mendoza —que está a la espera de una respuesta del Gobierno nacional sobre el dinero para pagar los sueldos—, intentó unificar criterios para todos los empleados estatales. A fines de abril, el ministro de Hacienda provincial, Lisandro Nieri, había señalado que no podía dar certeza sobre el pago de los sueldos ni aguinaldos para los próximos meses, ya que la recaudación de Mendoza bajó de $72 millones a $13 millones diarios.



Por su parte, los empleados municipales convocaron a una concentración frente a la Casa de Gobierno para este jueves, que contará con el apoyo de ATE y la CTA Autónoma Mendoza. “Los trabajadores tienen sueldos magros que no llegan a cubrir la canasta familiar. La crisis económica, política y social nos afecta a todos, pero aún más a los más vulnerables. Sus familias tienen hambre y por eso salen a protestar”, dijo la secretaria adjunta de ATE Mendoza, Adriana Iranzo, a Los Andes.



El cronograma de pagos definido por el Gobierno mendocino establece tres fechas de pago. En septiembre, para los salarios de hasta $40.000, que equivalen al 30% de la planta de personal. En octubre, para salarios de entre $40.000 y $60.000 (26% de la planta). En noviembre, entre $60.000 y $80.000 (24% de la planta) y en diciembre, salarios superiores a $80.000 (19% de la planta).



Por último, los funcionarios y los que cobran más de $100.000 también lo recibirán en diciembre; representan el 10% de la planta salarial.