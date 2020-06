Asfaltan calle Ex vía, desde Nuestra Sra. de Asunción a Chacabuco Viernes, 12 de junio de 2020 Se encuentra en su etapa final los trabajos de pavimentación con asfalto caliente que Provincia realiza en el tramo de la Ex Vía del Gral. Urquiza, comprendido entre las avenidas Nuestra Señora de la Asunción y avenida Chacabuco, obra que contribuirá a una mejor interconexión vial en esa parte de la ciudad de Corrientes. Similares obras continuarán en calles del barrio Progreso.



Esta obra, ejecutada por el ministerio de Obras y Servicios Público a través de Vialidad Urbana, arrancó con la preparación del suelo, profundización de los tendidos de servicios y la construcción de cordón cuneta, dado que la calle era de tierra en toda su extensión. Estas obras también se ejecutaron por administración



Cumplido esto, y luego de la compactación con suelo mejorado, se procedió a la pavimentación con concreto asfáltico, producto que es elaborado en la planta de Asfalto Caliente que la Provincial cuenta en Maipú casi al ex vía y fuera adquirida en año pasado por decisión del gobernador Gustavo Valdés, posibilitando una reducción en los costos operativos de estos trabajos en alrededor de un 40%



Con esta obra, de cerca de 200 metros de extensión, se habrá de aportar una mejor y más eficiente interconexión vial n esa parte de Corrientes, beneficiando en forma directa la circulación entre los barrios Las Rosas, Progreso, Villa Raquel, Colombia Granaderos y Paloma de la Paz, entre otros.