Roger Federer no jugará hasta el 2021 Jueves, 11 de junio de 2020 El suizo Roger Federer anunció ayer que no competirá hasta 2021 debido a que se resintió de la lesión que lo persigue en la rodilla derecha.



“Hace unas semanas, después de una recaída durante mi rehabilitación, tuve que someterme a un artroscopía adicional en la rodilla derecha. Me tomaré el tiempo necesario para estar al 100 por ciento listo para jugar en el nivel más alto. Espero verlos a todos en mi regreso a comienzos de la temporada 2021”, publicó Federer.