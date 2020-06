Más de mil inscriptos en el primer remate público de terrenos municipales

Jueves, 11 de junio de 2020

La Municipalidad lleva adelante una subasta online de 57 lotes ubicados en los barrios Nueva Valencia, Serantes y Fray José de la Quintana, que contó con más de mil interesados.

En ese marco, el intendente valoró “este trabajo que muchas veces no se ve, pero se siente; la tarea de ordenamiento de una Caja Municipal que se dinamizó, que ordenó sus números y está viva, fuerte y ofreciendo servicios a los vecinos”.



El intendente Eduardo Tassano brindó este miércoles una conferencia de prensa desde la sede de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en el marco del remate público de terrenos municipales realizado a través del Fideicomiso Santa Catalina, que captó la atención de más de mil personas que se inscribieron a fin de adquirir 57 lotes ubicados en los barrios Nueva Valencia, Serantes y Fray José de la Quintana.



Se trata de un proceso transparente realizado a través de internet (cmpcorrientes.com.ar/remate) en el que los interesados compiten a través de un sistema online por la adquisición de lotes de dimensiones variadas, que promedian los 300 m2 de superficie, y que están delineados y amojonados, listos para poder construir inmediatamente.



En la oportunidad, valoró el trabajo llevado adelante por la conducción de la CMP, al tiempo que destacó la manera mediante la que se efectuó la subasta, de forma online (debido a la situación actual en torno a la pandemia del coronavirus), con transparencia y eficacia: “Estos eran terrenos que estaban desde hace mucho tiempo afectados al Procrear; hubo que ordenarlos, ver que no estén intrusados y se hizo un profundo trabajo que derivó en estos lotes que se están ofertando en un remate online. Se inscribieron unas mil personas (1.004, precisamente) y estamos viendo un montón de ofertas por cada lote”, adujo, en una rueda de prensa de la que también participaron el viceintendente, Emilio Lanari; el interventor de la CMP, David Moulin; y el subinterventor del órgano, Juan Carlos Aquino. “Es un sistema muy novedoso, y creo que el resultado es muy bueno”, consideró el intendente.



“La pandemia nos llevó a ingeniarnos con este tema, especialmente al equipo de la Caja Municipal. Estamos pensando en otros, posiblemente presenciales, para seguir con este tema. Hubo muchos años de déficit habitacional y queremos contribuir con estos terrenos”, recalcó Tassano. “Este es un sistema muy moderno, que permite que todos puedan participar en igualdad de condiciones”, añadió.



“Desde la Caja se ha hecho un profundo trabajo de reordenamiento y de reestructuración. Este es un trabajo que muchas veces no se ve, pero se siente. La tarea de ordenamiento tiene que ver con una Caja Municipal que se dinamizó, que ordenó sus números y está viva, fuerte y ofreciendo servicios a los vecinos”, insistió el intendente.



CARACTERÍSTICAS DE LOS LOTES



Por su parte, Moulin, quien está a cargo de la administración del Fideicomiso Santa Catalina (ente que llevó a cabo la subasta), tuvo positivas valoraciones sobre lo logrado: “El remate online comenzó ayer (martes) a las 8 y superó ampliamente nuestras expectativas. Ya estamos arriba de los mil inscriptos que están participando y todo se está desarrollando con normalidad. Es un sistema totalmente transparente, a través de una aplicación que es muy sencilla y fácil de usar, y como todos los participantes se encuentran conectados online, ellos mismos hacen un autocontrol de su oferta y allí se va reflejando la oferta que va liderando la subasta, y al cierre de la subasta gana la mejor oferta sobre el inmueble”, explicó inicialmente.



“Los inmuebles que se están subastando son 57 lotes que se encuentran en los barrios Quintana, Serantes y Nueva Valencia y la realidad es que cada inmueble, como tiene características, ubicaciones y tasaciones diferentes, tiene su propia base de precio, que oscila entre los 400 y los 600 mil precios, pero la mayoría de las bases ya fueron superadas en los distintos lotes por ofertas que están por encima de estos valores iniciales establecidos”, expuso.



A su vez, especificó que “el cierre de la subasta finaliza hoy a las 20 y se hace en vivo, por lo que es automático; y el ganador de la subasta es notificado por el mismo sistema”, sobre lo cual acotó que, finalizado este trámite, los interesados “tienen cinco días hábiles para completar la documentación requerida y firmar su boleto de compraventa o su título”.



UN PROCESO FRUCTÍFERO



“En el año 2014 hubo una instrucción para hacer créditos Procrear en el Fideicomiso Santa Catalina. El punto es que el Fideicomiso no tenía los servicios que exigía el Plan Procrear. Por lo tanto, por una ordenanza de octubre de 2014, se desafectó del dominio público municipal y se pasó a los efectos de la construcción de los créditos Procrear”, reseñó el subinterventor de la CMP.



“Lo que luego sucedió fue que hubo un incremento de los créditos Procrear y de las exigencias que tenía el Banco Hipotecario, que es el fiduciario, e hizo inalcanzables a estos lotes. Los lotes al principio eran unos 120, y cuando llegamos con esta gestión, vimos que estaban abandonados, y en algunos casos usurpados, pero nunca, desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2017, se le dio ningún tipo de uso o función.



Lo que sí encontramos fueron una serie de contratos, comodatos, otorgados arbitrariamente. Fuimos corrigiendo lentamente los comodatos, resolviéndolos, detectando cuáles eran los lotes usurpados y actualmente estamos en juicio con esos casos”, recordó acerca de ello.

En ese sentido, Aquino especificó que desde el Fideicomiso Santa Catalina, tras trabajar mancomunadamente con agrimensores, arquitectos, escribanos y otros profesionales, se pidió al Concejo Deliberante -en diciembre del año pasado- una ordenanza aclaratoria para poder realizar los remates.



“Los lotes desde 2014 estuvieron absolutamente desocupados, sin ningún tipo de destino. Luego, nosotros estuvimos un año trabajando en encontrar los lotes y ubicarlos, porque no están dentro del Fideicomiso Santa Catalina, sino en toda la ciudad; determinar cuáles eran los contratos que estaban firmados, hacer los relevamientos, las contrataciones notariales y, posteriormente, pedir al Concejo Deliberante que por ordenanza nos aclare cuál es el destino, lo cual llevó su tiempo”, describió Aquino.



Finalmente, el subinterventor de la Caja Municipal de Préstamos describió las ventajas financieras que este proceso incluye, en el marco de la oferta a los interesados en adquirir los lotes en cuestión: “Evidentemente el interés es alto, y creo que esto va a ser beneficioso para los vecinos. Veamos que, pese a la retracción económica lógica que genera esta pandemia, nosotros tenemos mil personas interesadas, porque las posibilidades que les dimos son buenas, con el 15 por ciento de entrega y un saldo que se puede pagar con un 10% de descuento en efectivo o en 18 cuotas, en pesos, sin intereses o hasta en 36 cuotas, en pesos también, con muy poco interés”, detalló finalmente.