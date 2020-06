"La Nación valora el trabajo de Corrientes contra el Coronavirus"

Jueves, 11 de junio de 2020

En contacto con la prensa, el gobernador Gustavo Valdés habló de diversos temas entre ellos acerca de su viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y luego de su visita a la Casa Rosada, contó que “el presidente Alberto Fernández está perfectamente al tanto de nuestra situación económica”. De esta manera valoró la reunión con el Mandatario nacional y relató que trataron temas referidos al Covid-19 y la situación financiera y en general de la Provincia.







Se trataron varios temas de interés para la provincia y de diversos ámbitos, como “el estado económico financiero recursos que están comprometidos y aún no ingresaron a Corrientes”, dijo Valdés. Agregó que Fernández “está absolutamente al tanto de la caída de la recaudación” y si bien por ahora “no tenemos previsto otro encuentro, el Presidente siempre está dispuesto al diálogo”, aseguró.



Seguidamente, remarcó además que “el Presidente destaca y valora mucho nuestro trabajo para controlar el Coronavirus en Corrientes”.



YACYERTÁ OTRA VEZ EN MANOS DE UN MISIONERO



Por otra parte, el primer Mandatario provincial cuestionó que nuevamente se haya nombrado a un misionero al frente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en referencia a Ignacio Barrios Arrechea, recientemente designado en el cargo. Al respecto comentó que “algún día Corrientes va a recuperar la posibilidad de conducir los destinos de la represa”, y sostuvo que “esperemos que respeten los derechos de los correntinos, el reconocimiento de las regalías nos permitió tener una reducción muy importante en el costo de la energía”.



Sobre el reinicio de las clases en la Provincia, el Gobernador afirmó que “lo más importante es la salud pública” y manifestó que por ahora “puede resultar complicado y complejo un contagio” en un contexto de regreso a las aulas. Asimismo cuando le consultaron acerca de la vuelta de los deportes colectivos, respondió: “Van a volver cuando termine esto. No podemos arriesgarnos, hay que esperar; es muy arriesgado habilitar su práctica”.



En referencia al robo a la sede de la Dirección General de Rentas (DGR) opinó que “es muy extraño” y agregó que “llama la atención la forma”, aunque ahora todo es materia de investigación.



Respecto del nuevo contagio de Coronavirus, sostuvo, “es una prueba que tenemos que mantener todas las medidas de control y seguridad al respecto, lo importante es que tenemos controlada la traza del contagio, y eso nos permite actuar para que no se extienda”.