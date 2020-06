Hubo más de mil casos de Coronavirus en las últimas 24 horas

Miércoles, 10 de junio de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó otras 24 muertes y 1.141 nuevos casos de coronavirus en el país, en las últimas 24 horas. Así, por primera vez se supera la barrera de los mil contagios en un día y se registró por primera vez una paciente en la provincia de Formosa, que venía con 0 casos.





En total, en lo que va de la pandemia se registran en la Argentina 717 víctimas fatales y 24.761 positivos.



En el reporte matutino del martes, la cartera había informado sobre cinco fallecidos: una mujer de 88 años de provincia de Buenos Aires; y cuatro hombres, uno de 62, de la Ciudad de Buenos Aires; uno de 88, de la Provincia; y dos de 82 y 56 años, de Chaco.



Más tarde se sumaron otras 19 muertes: nueve hombres (seis de 68, 49, 73, 72, 29 y 77 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; tres de 55, 35 y 84), y diez mujeres (cinco de 78, 71, 82, 99 y 79 años, de Provincia; cuatro de 76, 88, 61 y 95, de Caba, y una de 82 años, de Río Negro).



De los últimos casos, 545 correspondieron a provincia de Buenos Aires, 535 a Capital Federal, 28 a Chaco, 13 a Río Negro, cinco a Neuquén y Chubut, dos a Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, y uno a Mendoza y Corrientes.



Formosa

Además, aunque no figura en el último parte, Formosa confirmó el primer caso en su territorio. Se trata de una mujer de 36 años que llegó a la provincia en ómnibus desde Buenos Aires y se encuentra aislada en el hospital distrital 8.

Asimismo, tanto sus familiares como los demás pasajeros del micro dieron negativo.

De esta manera, Catamarca pasa a ser la única provincia libre de covid-19.

Hasta el momento, Ciudad (11.965) y Provincia de Buenos Aires (9.590) acumulan 21.555 de los casi 25 mil casos registrados en el país. Entre los distritos más afectados también se encuentra Chaco (1.118), Río Negro (491) y Córdoba (466).

Del total de confirmados informados a la mañana, el 4,2% son importados, 41,6% contactos estrechos de casos confirmados, un 37,8% de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El 49,6% corresponde a mujeres, mientras que el 50,4% son hombres contagiados. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio 36 años.

Mientras tanto, no habrá por esto marcha atrás, pero sí nuevas medidas para ordenar y evitar riesgos de contagio, ya que Caba fijó que tendrán nuevas pautas para desarrollar su actividad al aire libre. Lo más importante será que entre las 19.30 y las 22 se va a restringir el tránsito vehicular en los alrededores de los principales parques.

En total se suman 14 kilómetros lineales para que se pueda realizar actividad con distanciamiento social y no se produzcan las aglomeraciones del lunes, que pueden volverse peligrosas.