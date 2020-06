Ronaldinho: "Fue una experiencia realmente muy dura" Miércoles, 10 de junio de 2020 El ex futbolista brasileño Ronaldinho, con arresto domiciliario en Paraguay por ingresar a ese país con un pasaporte ilegal en marzo, afirmó que la estadía en prisión "fue una experiencia realmente muy dura".



"Debo agradecerles a todos los que me apoyaron, empezando por mis ex compañeros del Barcelona", destacó en diálogo con 'Mundo Deportivo' desde su lugar de reclusión, una habitación del Hotel Pamaroga, en Asunción.



"En el hotel me tratan muy bien. Estoy tranquilo e intento afrontar mi situación con tranquilidad", manifestó y destacó: "me siento triste cuando no puedo transmitir felicidad a las personas".



El astro y su hermano ingresaron a Paraguay el 4 de marzo para participar de la inauguración de un casino y de un acto de beneficencia de la Fundación Angelical, representada por Dalia López, quien está prófuga; y fueron detenidos dos días después por la presunta utilización de un documento público de contenido falso, delito que prevé hasta cinco años de prisión.



En la causa hay otras 15 personas procesadas, entre ellas funcionarios de la Dirección de Migraciones e Identificaciones de la Policía



Por último, Ronaldinho relató: "No fueron días fáciles. Intenté mantenerme alegre haciendo lo que mejor se hacer, que es jugar al fútbol", informó la agencia ANSA.