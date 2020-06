El Gobierno de Mendoza autorizó a Godoy Cruz a volver a entrenar

Miércoles, 10 de junio de 2020

El Tomba fue autorizado por las autoridades mendocinas para regresar a los entrenamientos bajo un estricto protocolo. Sin embargo, la AFA seguramente se lo impedirá.



A poco de cumplirse 3 meses sin acción en el fútbol argentino, y mientras sigue sin haber una fecha exacta de regreso, una noticia que se conoció en las últimas horas promete sacudir la actualidad de la ahora Liga Profesional de Fútbol (ex Superliga).



El protagonista es Godoy Cruz de Mendoza, equipo ahora dirigido por Diego Martínez tras la salida de Mario Sciacqua en plena cuarentena, que fue autorizado por el Gobierno mendocino a regresar a los entrenamientos, pese a que la AFA no intervino en esta decisión.



“La idea es hacerlo bajo un protocolo estricto. Esto quiere decir que habrá distanciamiento, un máximo de 10 personas por cancha y medidas de higiene”, explicó el secretario de Deportes de aquella provincia, Federico Chiapetta, en diálogo con TyC Sports.



Entonces, el retorno a la actividad, que también atañe a Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, ambos de la Primera Nacional, podría producirse este jueves, aunque se espera que la Asociación del Fútbol Argentino lo impida, ya que aún no dio luz verde para que ningún equipo pueda entrenarse.



Además, existe otro contratiempo que sufre el Tomba de cara a la vuelta de los entrenamientos: buena parte de su plantel se encuentra en el AMBA y deberían movilizarse hacia Mendoza y hacer la cuarentena necesaria antes de cualquier tipo de práctica.



"Estaban apurando para que el nuevo DT recién asumido y los jugadores vuelvan, para empezar con los entrenamientos. Por ahora pueden empezar con algunos que están en la provincia", explicó Chiapetta al respecto.