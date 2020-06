Casi 50 jóvenes terminaron en la comisaría por jugar al fútbol Miércoles, 10 de junio de 2020 La Policía tuvo que intervenir en dos barrios de la ciudad, donde los jóvenes jugaban a la pelota, actividad que por el momento no está habilitada.



La Policía demoró este martes a47 jóvenes que jugaban al fútbol en diferentes barrios de la ciudad de Corrientes, según informaron fuentes de la fuerza.



El primer caso se registró en una cancha ubicada en la intersección de las calles Pitágoras y Las Piedras, donde unas 20 personas se reunieron para disputar un encuentro, informó la fuerza.



En el lugar, los efectivos procedieron a demorar a estas personas que no se resistieron y no se registraron incidentes.







Por otra parte, el otro hecho se dio en el barrio Pirayuí en un predio que se encuentra en la calle Cuba, entre Alejandro Dumas y Milán, detalló la Policía.



Al "picado" la fuerza llegó tras la denuncia de los vecinos y 27 hombres de diferentes edades fueron demorados por no respetar el distanciamiento social.



Fuentes policiales indicaron que las 47 personas, tras las tareas de investigación de antecedentes, fueron recuperando la libertad.



Vale recordar que el Gobierno de Corrientes por el momento no habilitó la práctica de este deporte.



“El fútbol cinco, al igual que el fútbol y el básquet, son deportes de contacto, y son actividades que siguen sin estar permitidas y hay que esperar un poco más”, dijo el gobernador Gustavo Valdés, ayer en conferencia de prensa.