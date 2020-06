Detalles de las nuevas medidas y protocolos en la ciudad

Miércoles, 10 de junio de 2020

El intendente describió características y alcances de las nuevas actividades habilitadas. Anunció que la página web de la Municipalidad cuenta con una sección específica sobre Covid-19. “Queremos jerarquizar el concepto del distanciamiento social”, afirmó.









El intendente Eduardo Tassano encabezó este martes una conferencia de prensa en la que dio a conocer las nuevas medidas a implementar en la ciudad, luego de las habilitaciones dadas a conocer este lunes por el gobernador Gustavo Valdés, en el marco del proceso de flexibilización del distanciamiento social, preventivo y obligatorio por Coronavirus (Fase 5) dispuesto por el Gobierno provincial.



Tassano, en compañía del viceintendente, Emilio Lanari y del secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, describió características y protocolos a implementar en torno a la apertura de iglesias y templos, cementerios, transporte departamental, esparcimiento en espacios públicos, actividades náuticas, y pesca comercial y deportiva.



Además, el intendente precisó que, de ahora en más, la página web de la Municipalidad cuenta con una sección exclusiva sobre el Coronavirus (ciudaddecorrientes.gov.ar/covid19), en la que están disponibles todas las informaciones concernientes a requisitos técnicos y administrativos, recomendaciones y protocolos sanitarios exigidos en el ámbito de la ciudad.



“Iniciamos una nueva etapa donde hay otras habilitaciones. Queremos jerarquizar el concepto de distanciamiento social, que es el momento en el que estamos ahora”, sostuvo el titular del Ejecutivo municipal en la conferencia realizada en su despacho.



Con respecto a la cercanía del Día del Padre, aclaró que “las visitas al Cementerio Municipal van a ser por turnos y desde varios días antes, para que no haya aglomeraciones”, sobre lo cual agregó que la habilitación de dichos turnos se producirá días antes que el Día del Padre, lo cual se dará a conocer oportunamente.



“El año pasado fueron 5 mil las personas que se acercaron a los cementerios municipales en el Día del Padre; por eso, vamos a implementar turnos de 30 minutos y con división de horarios”, agregó.

En otro tramo de su alocución, Tassano recordó que los comercios seguirán con el esquema y protocolo habilitados hace ya varias semanas, con todas las medidas sanitarias y de distanciamiento social: “Estamos controlando y la evaluación es buena, la reactivación económica es leve pero se está moviendo, y vamos a cuidar eso”, expresó.



Sobre las actividades náuticas y la pesca, el intendente enfatizó que los pescadores deberán registrarse en las guardaderías de lanchas o clubes náuticos, que no se aceptarán más de cuatro personas por embarcación y que deben contar con barbijos y elementos sanitizantes. “No está permitido pescar en la Costanera ni en las playas”, subrayó.



IGLESIAS Y TEMPLOS

A las misas pueden asistir hasta diez personas. Para las celebraciones religiosas se deben prever las medidas necesarias, con el objeto de que los fieles no circulen todos juntos en los espacios internos de los templos.

En cada parroquia se debe establecer un esquema rígido de turnos y se tendrá que llevar registro de los oficios. Las personas que participen de estas celebraciones deberán completar una declaración jurada de evaluación personal para descartar sospechas de Covid-19 y también para poder, eventualmente, establecer los nexos epidemiológicos, en caso de hallarse un caso positivo.



PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Se priorizan los espacios públicos de cercanía a los hogares (plazas y plazoletas barriales, no así la Costanera y los parques Cambá Cuá y Mitre, que seguirán siendo ámbitos de caminatas controladas). Además, sigue prohibido el uso de los juegos y superficies en los que se pueda transmitir el virus.

“Se incorporan las plazas de cercanía, que son las de los barrios, la que uno tiene a mano. Se pueden utilizar sin tener que pedir permisos, sólo con tapabocas y distanciamiento. Allí, los vecinos pueden correr, caminar y andar en bicicleta”, sostuvo el secretario de Coordinación de Gobierno.

En cuanto a quienes realizan actividades físicas con entrenadores personales, se permiten grupos de hasta diez personas, respetando el distanciamiento social y la higiene de los elementos que se utilicen. “Cada uno debe contar con sus elementos personales de entrenamiento”, acotó.

A su vez, siguen vigentes los espacios habilitados para caminatas controladas. Quienes deseen realizarlas tienen que solicitar el permiso correspondiente aval en: permisos.corrientes.gob.ar/permisos.

“Les pedimos que no se junten a tomar mate, ni generen aglomeraciones en las plazas, ni actividades que no están permitidas. Tenemos que cuidarnos entre todos”, recalcó Calvano.



ACTIVIDADES NÁUTICAS DEPORTIVAS

Se permite un máximo de cuatro personas por embarcación. Las guarderías de lanchas deberán disponer de un esquema rígido de turnos, los que deberán ser programados de antemano para evitar la concentración de personas en espera.

Se debe llevar registro de los turnos y las personas que viajan en las embarcaciones a fines de establecer, eventualmente, los nexos epidemiológicos en caso de presentarse un caso positivo.

Se podrán prever lugares de espera específicos con el distanciamiento necesario. Se recomienda no desembarcar en los bancos de arena, evitando las concentraciones de personas. Para la pesca deportiva con devolución y comercial, se permite sólo cuatro personas por lancha.



CEMENTERIOS

Se permite diez personas como máximo para velorios o entierros. Solamente estará permitido el ingreso de personas para realizar ofrendas florales en el marco del Día del Padre.

Los cementerios privados deberán controlar el ingreso al predio, teniendo en cuenta la indicación de que debe haber un visitante por cada 9 m2. Para ello, se tendrá en cuenta los espacios libres, a fin de determinar la cantidad de personas permitida. Se deberá disponer de personal que controle el cumplimiento del distanciamiento social.

Los que quieran acceder al cementerio municipal San Juan Bautista tendrán que tramitar un permiso, el cual se obtendrá a través de la web ciudaddecorrientes.gov.ar/covid19, el 0800-5555-6864, o de forma presencial en el propio cementerio. Se dispondrán días y horarios específicos de visitas por turnos (de 30 minutos), que serán informados con antelación al domingo 21 de junio.



TRANSPORTE

Las unidades pueden circular con el 50 por ciento de sus butacas ocupadas. En cada colectivo se debe disponer de alcohol en gel o diluido, al servicio de los pasajeros.