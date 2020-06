Nacho Scocco se va de River

Lo que se había insinuado en los últimos meses terminó de concretarse de manera oficial en la noche de este martes: el brillante ciclo de Ignacio Scocco en River, que incluyó la conquista de la Copa Libertadores 2018, llegó a un punto final.





Lo anunció el club a través de las redes sociales con un mensaje emotivo que revela un cariño que no se apagará. A los 35 años, el jugador, que tal como había prometido le comunicó primero su decisión por teléfono al entrenador, Marcelo Gallardo​, tendría decidido continuar su carrera en Newell's.



El comunicado oficial del club difundido este martes afirma lo siguiente: "El Club Atlético River Plate informa que el jugador Ignacio Scocco ha tomado hoy la decisión de no renovar su contrato como jugador del plantel profesional de fútbol de esta Institución".



Y continúa: "River le agradece su profesionalismo y compromiso a lo largo de esta etapa, donde sobraron motivos para festejar juntos. Y sobre todo quiere destacarlo por su calidad humana, representando siempre dentro y fuera de la cancha los valores riverplatenses".



Por último, el agradecimiento de un club que no lo olvidará: "¡Gracias, Nacho! Muchos éxitos en esta nueva etapa".



Así, se termina un ciclo que había comenzó en 2017, cuando llegó de Newell's a cambio de 2.800.000 dólares brutos. Aquejado en los últimos tiempos por diversos problemas físicos, Scocco había perdido protagonismo en River. Finalmente, se habría inclinado entonces por continuar su carrera en la Lepra, equipo en el que se formó y que lo hizo conocer en el fútbol grande.



Scocco hizo todas las divisiones inferiores en Newell's, donde debutó en primera división y cosechó los títulos de Primera División en 2004, con la dirección técnica de Américo Rubén Gallego, y de 2013, con Gerardo "Tata" Martino como DT.



"Scocco es el único jugador por el que haría un esfuerzo importante para traerlo. Si decide terminar su ciclo en River será únicamente para regresar a Newell's, de eso no tengo la menor duda", le había expresado más temprano a la agencia Télam un dirigente del club rosarino.





Para ese momento de la tarde, todavía sobrevolaban las dudas sobre qué ocurriría con el delantero. Este mismo martes, Enzo Francescoli había pedido cautela sobre el futuro de Nacho.



"Estamos esperando la decisión de Scocco para ver si sigue con nosotros, donde ya dijo varias veces que está muy cómodo y contento, pero no nos dijo que hará todavía", había comentado el secretario técnico de River en charla con TNT Sports. ​Al final, la decisión llegó y es el tiempo del adiós de River para un jugador que dejó su marca.