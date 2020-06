Confirman el primer caso de coronavirus en Formosa Miércoles, 10 de junio de 2020 Es una mujer de 36 años que llegó de Buenos Aires. Con este registro, Catamarca es la única provincia que todavía no tiene positivos de Covid-19

El gobierno provincial de Formosa confirmó ayer el primer caso de coronavirus (Covid-19) de la provincia, la cual no tenía registros desde el inicio de la pandemia.



Se trata de una mujer de 36 años que volvió en la noche de lunes desde Buenos Aires. La persona se encuentra aislada, bajo control médico, en el Hospital Distrital N° 8. Su marido y su hija también fueron hisopados y sus muestras dieron resultados negativos.



"Cumpliendo con el compromiso asumido con el pueblo de Formosa de brindar información veraz, oportuna y cientifcamente validada este Consejo informa que en el marco de la vigilancia intensificada procedimos al hisopado de 38 personas asintomáticas proveniente de la ciudad autonoma de Buenos Aires en el dia de ayer por la noche, de los resultados de los analisis de biologia molecular uno de ellos arrojó resultado positivo a coronavirus" reportó el ministro de Gobierno, Jorge González .





Otras 38 personas que volvieron con ella en un colectivo especial de repatriación fueron hispoados y dieron negativo. De todas formas, fueron aislados y serán evaluados nuevamente pasadas 72 horas para descartar que se hayan contagiado el virus.



Tras 82 días de cuarentena, la provincia del norte del país confirmó su primer caso y perdió el "invicto" que compartía con Catamarca. Ahora la segunda es el único distrito de Argentina que no tiene casos de coronavirus.



Desde la provincia informaron que este miércoles brindarán más información. Además, recalcaron que este lunes habían informado del "el altisimo riesgo inminente del ingreso del virus a la provincia", por lo que aseguraban que "era necesario dar inicio a la consolidación de acciones y hábitos preventivos".



Además, reconocieron que "la situación que acabamos de informar nos invita a redoblar nuestro compromiso con la salud publica de todos y todas, asumiendo cada uno la responsabilidad del cuidado de si mismo y del otro, cumpliendo con todas las medidas de prevención vigente en la provincia"