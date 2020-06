La AFA tomó una decisión con los jugadores libres

Martes, 09 de junio de 2020

El máximo organismo del fútbol argentino tomó la decisión de hacerse cargo hasta diciembre de los sueldos de los futbolistas que se queden sin club a partir del 30 de junio.







El próximo 30 de junio se vencerá el contrato de muchos jugadores en el fútbol argentino y estaba la incertidumbre de saber qué pasará con aquellos que no pudieran asegurarse un nuevo vínculo.



Ante esta posibilidad, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) charlaron y tomaron una decisión concreta que trae algo de alivio a los protagonistas.



Desde el 1 de julio y hasta fin de año, AFA se hará cargo de los sueldos (el salario mínimo, vital y móvil de cada categoría) de los jugadores que se queden sin club.



La decisión que tomó AFA de jugar sin descensos en las próximas dos temporadas hará seguramente que los clubes no realicen grandes erogaciones y algunas instituciones apostarán a sus juveniles en lugar de renovar los vínculos de los jugadores que están a préstamo.



El miedo de los futbolistas a quedarse sin contratos era una de las grandes preocupaciones y AFA intenta con esta medida darle alguna respuesta al reclamo.



En tanto, los jugadores continúan en discrepancia respecto a la medida que tomó AFA de que no haya descensos en la próxima temporada y, probablemente, intentarán que se revierta cuando el fútbol argentino vuelva a tener algo de normalidad.