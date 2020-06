La Fase Final de la Liga Nacional se jugaría en agosto

Martes, 09 de junio de 2020

La Asociación de Clubes (AdC) determinó que la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Básquetbol se determinará con los primeros ocho equipos de la primera fase que se dio por finaliza de manera anticipada el pasado 13 de marzo por la pandemia del covid-19. Mientras espera el consentimiento de las autoridades nacionales, diagramó una agenda tentativa que concluiría durante la primera quincena de agosto con la determinación del nuevo campeón.



“Estamos con expectativas junto con el Comité de Crisis, porque hicimos llegar al Ministerio de Deportes el plan para retomar la competencia de La Liga y poder terminar la temporada, después de suspender la fase regular y el descenso”, contó Gerardo Montenegro, titular de la AdC. “Todo lo que enviamos está en consideración de las máximas autoridades del Gobierno para ver si podemos terminar la temporada en la primera quincena de agosto”, manifestó al hacer referencia al protocolo de medidas sanitarias que desarrolló el departamento médico de la entidad que encabeza Diego Grippo.



El dirigente santiagueño adelantó en Uno contra Uno Radio que “ahora todo lo que enviamos está en consideración de las máximas autoridades del Gobierno para ver si podemos terminar la temporada en la primera quincena de agosto”. Además, agregó: “En base a nuestras necesidades, sería bueno poder entrenar individualmente ya en la última quincena de junio, para después pasar al entrenamiento colectivo, que no va a ser en menos de 21 días, ya en julio, todo por medio de un protocolo”.



Para la definición, y de acuerdo a la tabla de posiciones de la Fase Regular, los ocho equipos clasificados son: Quimsa de Santiago del Estero, San Lorenzo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Instituto de Córdoba, Comunicaciones de Mercedes, Ferro Carril Oeste, San Martín y Regatas Corrientes.



“Salvo San Lorenzo y Ferro, el resto de los clubes no deberíamos tener problemas para volver a entrenar con autorización y protocolo de entrenamiento. Capaz podrán ver si los pueden autorizar. Si está descartado jugar allí (Capital Federal), Corrientes y Santiago del Estero podrían ser sedes posibles en agosto”, relató Montenegro, uno de los hombres fuertes de Quimsa.



“La verdad, queremos escuchar la opinión del Gobierno nacional y luego entraremos a conversar con los lugares que podrían ser sede, teniendo en cuenta la situación de la pandemia en cada lugar. Recién ahí podremos hablar con las distintas provincias e ir hacia un lugar donde estén en otra fase de recuperación normal de actividades. Hay que ver cuál sería la mejor sede, para terminar la temporada y optar por la que nos garantice que podamos concretarla de la mejor manera”.



Montenegro informó que, de acuerdo al protocolo presentado al Ministerio de Turismo y Deportes, “mientras hagamos los entrenamientos estaremos haciendo los controles de hisopado para ver que nadie esté contagiado; ese es el proceso que iremos llevando adelante con cada club que participe de la instancia final”. Respecto al regreso de los jugadores extranjeros, aclaró: “Presentamos el pedido para que los clubes que necesiten repatriar a los extranjeros para jugar la fase final tengan el mismo trato que los jugadores argentinos que se están repatriando. Podrían volver al país, hacer la cuarentena y sumarse a los entrenamientos”.



También aclaró una cuestión reglamentaria: “El recambio, hasta ahora, reglamentariamente se puede dar. Si algún extranjero que no pueda venir, puede ser reemplazado por otro extranjero o por otro nacional que estaba jugando en alguna competencia, ya sea en Argentina o afuera”, aunque señaló que “no hemos evaluado aún si podrán jugar jugadores de La Liga Argentina o el Torneo Federal”.

Por último, comentó que “el acuerdo con la Asociación de Jugadores (AdJ) es que los clubes tienen que estar al día hasta el 31 de mayo con sus planteles, y si no, podrán jugar la fase final”.



En este sentido, la Asociación de Jugadores de Básquetbol (AdJ) le pidió a la AdC que revise los libres deudas parciales presentados por Ferro, Peñarol de Mar del Plata y Estudiantes de Concordia.

“Me preocupa la situación de los jugadores de Ferro y el arreglo que se pueda llegar a hacer porque estamos en un tire y afloje y no se han presentado los papeles”, sostuvo Carlos Montesano, abogado de la AdJ.



Fuente: Diario El Litoral