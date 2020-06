Horóscopo para hoy 9 de junio 2020 Martes, 09 de junio de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: No seas tan exigente con tus compañeros porque tú no eres superior a ellos. Sé más humilde si no quieres ganarte su odio.



Amor: Tu miedo al compromiso hará que tu pareja se decepcione de ti. Piensa si esta persona es la que quieres tener a tu lado.



Riqueza: El día de hoy no se presenta ideal para las inversiones ni para lo que tenga que ver con compra de inmuebles.



Bienestar: Si no quieres sufrir, sé más selectivo a la hora de elegir amistades y rodéate de aquellos con sentimientos sinceros.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Aunque no te lo demuestren, hay muchas personas que te aprecian y te valoran. Así que deja de sentirte solo y triste.



Amor: Oirás chismes sobre tu pareja que te harán dudar de su persona. Esta vez lo mejor será hacerle caso a tu corazón.



Riqueza: Los esfuerzos comienzan a rendir frutos. Apostaste a largo plago plazo y, con esfuerzo, trabajaste duro. Felicitaciones.



Bienestar: Tienes todas las condiciones a tu favor, pero no sabes cómo utilizarlas. Sólo define qué es lo que quieres para tu vida y ve hacia ello.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No creas que conoces todos los trucos para trabajar poco y ganar mucho. Alguien más despierto que tú puede delatarte. Ten cuidado.



Amor: Estás enamorado y no debe darte vergüenza reconocerlo. Después de algunos fracasos, al fin encontraste a quien amar.



Riqueza: Si estás sin trabajo, aparecen tentadoras ofertas. Si ya tienes, alguien vendrá a proponerte otro con un sueldo mucho mejor.



Bienestar: Practicar algún deporte te ayudará a descargar energías y no estar todo el tiempo pendiente de tu trabajo. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Nada mejor para el día de hoy que levantar el tubo y llamar a esos amigos que hace tiempo que no ves.



Amor: Las discusiones llegarán pronto. Lo mejor será que cada uno exprese sus sentimientos y ponga las cosas en claro.



Riqueza: Tienes un buen pasar económico, pero en tu ambiente de trabajo no eres feliz. Pronto habrá buenas noticias, no desesperes.



Bienestar: Los problemas te aquejan y eso se refleja en tu ánimo. Pero ten en cuenta que los demás no tienen por qué ser objeto de tu malhumor.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Hoy será un día de esos para olvidar. Imprevistos, contratiempos, problemas y más problemas. Pero la noche te depara una sorpresa.



Amor: Hace tiempo que entre ustedes no hay química y ya casi ni tienen fantasías sexuales. Ponle pimienta a la relación.



Riqueza: Se te ocurren ideas geniales, creativas, pero no las aplicas a tus proyectos. Si no las materializas, de nada sirven.



Bienestar: Deja de lado los chismes y dedícate a vivir tu vida. Ten en cuenta que tus filosos comentarios pueden dañar a mucha gente.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: No busques en los demás virtudes que no tienen, cada uno es como es. Aprende a aceptar a la gente con sus defectos y virtudes.



Amor: Si sientes que tu relación no avanza, lo mejor es que se sinceren y decidan si conviene seguir juntos.



Riqueza: Tomaste las decisiones correctas y cumpliste tus metas. Esta vez tuviste suerte, pero no esperes que siempre sea así.



Bienestar: Enfócate en tu futuro y en los grandes cambios que se avecinan. Si sigues mirando al pasado, te perderás lo que vendrá.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Deberás lidiar con ciertas actitudes negativas por parte de amigos cercanos en el día de hoy. Se paciente y magnánimo.



Amor: Utiliza el tiempo libre en tus manos para pasar un poco de tiempo de calidad junto a tu pareja para reforzar vínculos.



Riqueza: Aprovecha cada chance que tengas de cultivar tus conocimientos en lo que a tu área de trabajo se refiere. Muéstrate proactivo.



Bienestar: No puedes vivir tu vida completamente aislado de los sentimientos y las emociones. Busca darle profundidad sentimental a tu existencia.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Sentirás una diferencia notable en el trato de ciertos amigos cercanos. Indaga sus razones y aclara mal entendidos.



Amor: No te permitas dudar de tus capacidades de conquista y arriésgate a dar el primer paso hacia esa persona tan especial.



Riqueza: Tu futuro profesional esta enteramente en tus manos, asegúrate de cultivar tu intelecto y lograrás alcanzar el éxito.



Bienestar: Notarás con agrado como la relación con tu pareja se ha fortalecido hasta limites antes impensados para los dos. Maravíllate de sus logros.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Trata de que las noticias que lleguen hasta ti no logren afectar tu ánimo. El día será largo y te conviene estar de buen humor.



Amor: No dejes que los defectos de tu pareja pesen más en la relación, tiene una gran cantidad de virtudes que tú no le reconoces.



Riqueza: Que tu pareja tenga un mejor ingreso que tú no es motivo para sentirte en desventaja. Ella no le da importancia a ese tema.



Bienestar: Los conflictos familiares llegan a su fin gracias a tu diplomacia. No esperes que te lo agradezcan, sólo basta con que nadie vuelva a pelearse.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tienes todo el talento necesario para ascender, pero alguien hablará mal de ti y se complicará tu promoción. Hazte escuchar.



Amor: Aprende a ver el lado positivo de la relación. No estés todo el tiempo pendiente de lo que dice o hace tu pareja, te enfermarás.



Riqueza: Ese aumento de sueldo por el que estabas luchando hace tiempo, se hará realidad. Lo mereces, has trabajado duro.



Bienestar: No trates de ir más allá de tus posibilidades. Aprende a reconocer tus puntos débiles y también tus capacidades, que son muchas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Hoy es una jornada ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites e impuestos. Soluciona lo que tienes pendiente.



Amor: Sientes que la relación va por el camino adecuado, sin embargo tu pareja no está siendo sincera en sus sentimientos.



Riqueza: Si no armas un buen equipo de trabajo será difícil que cumplas tus objetivos. Reúne a aquellos que estén más capacitados.



Bienestar: No seas tan dubitativo a la hora de tomar decisiones. Clarifica tus metas y dirígete hacia ellas sin tantas vacilaciones.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Modela un poco tu carácter irascible y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, de esta manera te irá mejor.



Amor: Descubrirás que una persona que considerabas sólo amiga tiene otras intenciones para contigo. Evalúa si te gusta como pareja.



Riqueza: Alguien muy cercano está pensando en ti para que formes parte de su equipo de trabajo, y en cualquier momento te llamará.



Bienestar: Los excesos de cualquier índole pueden perjudicar tu salud. Come sano, haz ejercicios y descansa un poco más, le hará bien a tu cuerpo.