Una playera se quiso defender con gas pimienta y la mataron

Martes, 09 de junio de 2020

La mujer tenía 36 años. Estaba yendo a trabajar y la atacaron con una botella. Hay dos detenidos.





Deborah Ríos (36) tenía miedo. El barrio El Milenio, de Cuartel V, en Moreno, se había puesto complicado por la inseguridad. El mes de junio empezó con un crimen: Gabriel Icardi Barrios (18) fue asesinado de un escopetazo en la cara. Por eso, cada vez que salía a trabajar iba con un gas pimienta. A 50 metros del hecho anterior, la mujer salió de su casa cuando quisieron robarle. Ella intentó defenderse y la mataron.





La víctima, mamá de un nene de 13 años, era empleada en la estación de servicio ACA Acceso Norte I, de Panamericana y Debenedetti, en Martínez, adonde esta mañana sus compañeros no encontraban consuelo.



Eran las cuatro de la madrugada de este lunes cuando Ríos salió para ir a trabajar con la ropa de playera de YPF. La abordaron ladrones en Malabia y San Fernando, por lo que quiso defenderse con el aerosol, pero la golpearon en la cabeza con una botella de cerveza. Además, investigan si la apuñalaron.



La víctima fue hallada muerta. A un metro del cuerpo estaba el gas pimienta. La reconoció un hermano que vivía con ella en el barrio Aras San Juan.



Tras el crimen fueron detenidos dos sospechosos. Según dijo el subsecretario de Seguridad de Moreno, Gastón Fraga, "intentaron sustraerle las pertenencias y la atacaron con un arma blanca".



"Hay dos aprehendidos por el hecho, que vivían a escasos metros", dijo y añadió que "no hay cámaras de seguridad en donde la mataron".



Se trata de Alexis Iván Matcovich (20) y Enzo Leonel Aylan (24), ambos vecinos de la víctima, quienes fueron apresados por agentes de la comisaría 4ta. y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno.



Al mayor de los detenidos le incautaron un par de zapatillas recientemente lavadas, aparentemente para borrar las manchas hemáticas. Asimismo, en un descampado encontraron un pantalón de jean con rastros de sangre.



Daniel, compañero de trabajo de la víctima en la estación de servicio, contó a TN que Deborah llevaba al menos "ocho años" como playera y "arrancó de abajo, no tenía nada".



"Ahora se había comprado un terrenito, tenía su casa con su hijo, mamá y su hermano. Ella solamente trabajaba. Le arrebataron todo, su futuro. Todos los días caminaba 20 cuadras para llegar temprano" a su empleo, adonde ingresaba a las 6, dijo.





La víctima "siempre vivió en Capital" y "estaba preparada" con el gas pimienta. "Nos contaba que era muy oscuro" el recorrido para tomar el colectivo, añadió Daniel.



Otra compañera, Claudia, la calificó como "re buena compañera, excelente persona" y cerró entre llantos: "Ayer (domingo) estuvo con nosotros, comimos todos juntos y hoy nos encontramos con esta noticia".



La causa quedó a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.