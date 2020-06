Habrá un fuerte control en la costanera los fines de semana Martes, 09 de junio de 2020 El Gobierno advirtió que no se puede repetir lo sucedido el sábado y domingo en la costa, donde se vio a grupos de personas sin barbijos. “Uno puede estar en la costanera, pero no se puede juntar, porque un grupo va sumando gente y la cosa se descontrola”, dijo el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo.



El Gobierno provincial confirmó ayer que habrá un fuerte control en la costanera para que no se repita lo que sucedió el fin de semana, con grupos de personas reunidas, algo que no está permitido.



“Lo del fin de semana no puede volver a pasar”, dijo ayer el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, para confirmar que habrá severos controles en la costanera los fines de semana.



“Uno puede estar en la costanera, pero no se puede juntar, porque un grupo va sumando gente y la cosa se descontrola”, dijo.



“Tampoco puede pasar que en las reuniones sociales haya más de 10 personas. La Policía hace su trabajo, pero la gente tiene que colaborar: si ve aglomeración de personas o ve que hay muchos autos, tiene que llamar al 911”, pidió.



En la conferencia de prensa que encabezó durante la mañana, el gobernador Gustavo Valdés advirtió que se registró un “mayor descontrol en las reuniones de los sábados por la noche con un número de concurrentes superior al autorizado”.



Resaltó que “en el día de ayer también existieron inconvenientes en la costanera de la ciudad de Corrientes”.



En este punto se detuvo y se dirigió a la comunidad diciendo: “Tenemos que tener sumo cuidado de circular en la vía pública con barbijos, no podemos relajarnos, porque el éxito que tenemos es producto del esfuerzo; solamente pedimos que se respete las medidas establecidas por Salud Pública”.



Valdés puso de relieve que ante casos de reuniones sociales o familiares en las que no fue respetada la condición de hasta 10 personas, se está trabajando fuerte con los intendentes de cada municipio y la Policía de Corrientes para reforzar los controles a fin de hacer respetar la disposición.



“No podemos andar con un policía dentro de cada casa; apelamos a la responsabilidad social de respetar el número máximo de 10 personas en reuniones, para no tener que volver atrás, como ocurrió en Mocoretá, que durante 15 días está en fase 1. Hay que aprovechar la libertad de movimientos, pero con total responsabilidad, al cuidado y la madurez de cada uno”, expresó Valdés.



Controles



El mandatario hizo mención a los cuidados y controles que “se desarrollarán al ingreso por la zona del sur provincial y en el norte, con la frontera de Misiones, ya que sabemos que Brasil continúa muy complicado”.



Destacó que “tenemos que tener el máximo cuidado con la circulación de transporte de carga pesada por el puente Santo Tomé-São Borja (Brasil), como también el que une Paso de los Libres y Uruguayana (Brasil)”.