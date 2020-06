Comienza el juicio a ex funcionarios por presunto peculado y asociación ilícita Martes, 09 de junio de 2020 Iniciará hoy a las 8 el debate y está previsto que siga mañana. Lammens, Vera, Moray Mussio, Corona y Lesieux están detenidos hace más de dos años. En esta causa se busca determinar si cometieron o no algún tipo de delito con fondos que Nación envió para obras.





En el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes, hoy a las 8 iniciará el debate por el juicio a quienes cumplieron diferentes roles en la Municipalidad de Perugorría y que están acusados de presunta asociación ilícita y fraude contra la administración pública: Jorge Corona y Angelina Lesieux (intendentes); Ernesto Moray Mussio (auditor municipal), Patricia Vera (tesorera) y Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno). La fiscalía expondría los fundamentos de por qué considera que cometieron irregularidades en la administración de recursos que Nación envió para solventar la construcción de casas, una ciclovía, un puente y otras obras. Las defensas de cada uno de los ex funcionarios también plantearán por qué sostienen que no incurrieron en delito alguno.



En diciembre del 2017 fueron detenidos Vera, Lammens y Moray Mussio. Mientras que un par de meses después se entregaron Corona y Lesieux.



En los primeros casos, lograron obtener prisión domiciliaria. Beneficio al que no pudieron acceder los demás ex funcionarios pese a que lo solicitaron en reiteradas oportunidades. Por ello, hasta hace días atrás permanecían en la alcaidía de Curuzú Cuatiá. Hasta que los cinco fueron trasladados a Mercedes para poder participar del debate que comienza hoy a las 8. “Vera y Lammens están en los domicilios que fijaron acá mientras se desarrolla el juicio. Moray Mussio, Corona y Lesieux permanecen ahora en la comisaría”, confirmó uno de los abogados defensores. Tras lo cual recordó que el inicio del juicio se postergó debido a la emergencia sanitaria que se generó por el coronavirus.



Dos de los tres letrados que están a cargo de las defensas de los ex funcionarios coincidieron en que si bien desconocían detalles de cómo será el desarrollo de la primera audiencia, según el procedimiento para este tipo de procesos seguramente el fiscal leerá la requisitoria y expondrá los argumentos de sus acusaciones.



“Acusan a mi defendido de presunto peculado y asociación ilícita, cuando él no tuvo ningún tipo de injerencia con la administración de los fondos que supuestamente mandó Nación. Presentaremos las pruebas para demostrarlo”, aseveró a este diario el letrado de uno de los cinco ex funcionarios que están acusados de haber cometido los mencionados delitos.



“Estimamos que el juicio demandará un tiempo considerable porque, además de los 60 testigos aportados por las distintas partes, hay al menos 15 personas que tienen que prestar declaración debido a que durante el proceso de investigación elaboraron distintos informes que son parte de la causa”, comentó otro de los abogados. Tras lo cual, al igual que su colega, insistió en que su defendida no cometió ninguna irregularidad vinculada a la administración de recursos que el Gobierno nacional envió a la Municipalidad de Perugorría.