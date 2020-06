Valdés entregó equipamiento para hospitales de la provincia

Martes, 09 de junio de 2020

En el marco del fortalecimiento del sistema sanitario, el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud Pública entregó equipamientos para diecisiete hospitales y centros de salud de la Provincia. De esta manera, el Gobernador Gustavo Valdés manifestó que “estamos distribuyendo equipamiento en los distintos hospitales a través de un canal, como lo es el Banco de Corrientes, y esto nos da la posibilidad de que podamos deducir parte del impuesto y asignarlo específicamente a fines determinados”.







En horas del mediodía en el salón Amarillo de Casa de Gobierno, Valdés encabezó el acto donde se llevó a cabo la entrega de incubadoras, ecógrafos, mesas de anestesia y de cirugía, computadoras y televisores fueron los principales elementos entregados. Por otro lado, algunos organismos como el Banco de Sangre (un separador celular de aféresis), el Laboratorio Central (un termociclador) y el CUCAICOR (una bomba de infusión) recibieron equipamiento específico.



En la oportunidad, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo; el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham; autoridades de IOSCOR; secretarios, subsecretarios y directores provinciales.



Gobernador Valdés



Valdés detalló que la inversión ronda los 70 millones de pesos, “que destinamos al Ministerio de Salud Pública, desde donde se hace un informe, se ve cual es el equipamiento necesario y luego lo tratamos de adquirir”. En base a ello, el gobernador dio cuenta que la actual indefinición del tipo cambiario. “Cuando uno tiene que importar, se genera este tipo restricciones”, manifestó, por lo que desde el Ejecutivo “habíamos propuesto que Corrientes pueda generar una comisión para adquirir todo lo que sea de última generación, a través de un contralor entre el Ministerio de Salud, el Legislativo y el Ejecutivo”. “Tener dinero de contado, a la mejor oferta, de manera transparente, para la compra de equipamiento, de una manera más rápida, si la ley lo permite y poder tener hasta un 30% más baratos los productos, porque no hay espera”, añadió el mismo, en base a un proyecto futuro.



Siguiendo, el jefe de estado provincial se refirió específicamente al servicio de Neonatología de Paso de los Libres, “donde tenemos que hacer una fuerte inversión”, a la vez que reconoció que igualmente “las tasas de mortalidad infantil que vimos bajaron”, instando a los directores “que hagan los pedidos que sean necesarios”.



Luego, el gobernador se refirió a la coyuntura sanitaria por la pandemia mundial, “donde tuvimos que salir a hacer las unidades de terapia intensiva que eran imprevistas, y por lo que incorporamos y fabricamos respiradores”. En este sentido, consideró que “nada de esto se puede hacer si no tenemos recursos humanos preparados y comprometidos”, a la vez que destacó el procedimiento con plasma convaleciente disponible en la provincia, el cual “dio sus resultados, salvando vidas”.



Por su parte, el presidente del BanCo, Alejandro Abraham, explicó que los fondos para la compra de estos equipos provienen del balance 2019 de dicho organismo. Por disposición del gobernador, se asignaron setenta millones de pesos al Ministerio de Salud Pública.



Hizo lo propio el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, indicó que “el COVID no es solamente el problema sanitario de la provincia, además tenemos que atender todos los otros inconvenientes de sanidad que requieren de nuestra atención”.



En ese sentido apuntó Cardozo que se planificó la compra de este equipo que era requerido “para llenar esos espacios sin respuestas, que ahora la Salud Pública podrá dar respuesta”.



Además, en la ocasión el jefe de la cartera de Salud agradeció “el acompañamiento y el trabajo que todos los involucrados están haciendo”, y agregó que “así como fuimos varias veces a Santo Tomé, Mocoretá, Santa Lucía, Bella Vista, e Ituzaingó, van a recibir la visita del Comité de Crisis y de Salud Pública para ayudarlos a organizar los protocolos que se van a desarrollar en cada lugar”.



Sobre los equipamientos Cardozo sostuvo que componen los “servicios que hacían falta como en el caso del aspecto materno neonatal, estas diez incubadoras que serán destinadas al servicio neonatal de Libres, Llano, Goya, y de Corrientes Capital”.



“También, por citar otros equipamientos contamos con una bomba de infusión sofisticada que necesitaba el Cucaicor, y el servicio de diálisis para el Hospital Escuela obtenido con el dinero del Banco de Corrientes”, recalcó Cardozo y para concluir sostuvo que “en sí esto sería una apretada síntesis de los equipos que hoy se entregan”.







Detalle de las entregas:



- Hospital San José (Paso de los Libres): dos incubadoras, dos computadoras y dos televisores para el Centro de Monitoreo.



- Hospital Dr. Camilo Muniagurria (Goya): dos incubadoras.



- Atención Primaria de la Salud (Goya): un ecógrafo portátil.



- Hospital Ángela Iglesia de Llano (Capital): dos incubadoras.



- Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal (Capital): cuatro incubadoras.



- Hospital de Campaña Escuela Hogar (Capital): una mesa de anestesia, una camilla de cirugía y una lámpara cialítica para cirugía.



- Hospital Samuel W. Robinson (Monte Caseros): una mesa de anestesia.



- Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Corrientes (CUCAICOR): una bomba de infusión.



- Hospital Dr. Fernando Irastorza (Curuzú Cuatiá): un electro bisturí.



- Banco de Sangre Central de Corrientes: un equipo separador celular de aféresis. Este equipo fue adquirido a través del Banco de Corrientes. Se trata de una máquina de aféresis portátil unipunción de última generación que permite separar los componentes sanguíneos como el plasma.



- Hospital “Las Mercedes” (Mercedes): una autoclave – equipo de esterilización.



- Hospital “María Auxiliadora” (Saladas): una mesa de cirugía y una camilla de parto.



- Hospital “Dr. Ricardo Billinghurst” (Ituzaingó): veinte camas, un carro de curación, tres tensiómetros automáticos con monitores, cuatro Nebulizadores, mobiliarios, dos aspiradores de uso continuo y cinco oxímetros de pulso para la Sala de Covid de este hospital. Además de dos computadoras y un televisor de 32 pulgadas para el Centro de Monitoreo.



- Hospital “San Juan Bautista” (Santo Tomé): una computadora completa, un televisor de 32 pulgadas y un teléfono para el Centro de Monitoreo.



- Hospital de San Roque: una digitalizadora de imagen. Esta compra fue realizada a través del Banco de Corrientes



- Hospital Escuela “Gral. José Francisco de San Martín” (Corrientes): cinco equipos individuales para hemodiálisis convencional unipunción y siete sillones para hemodiálisis. Esta adquisición se realizó a través de un convenio firmado IOSCOR.



- Laboratorio Central de la Provincia: un termociclador real time.