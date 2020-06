El Senado se prepara para tomarle juramento a Bassi Lunes, 08 de junio de 2020 El dirigente goyano asumirá el jueves y anunció que conformaría un monobloque en queja por la actitud de la bancada peronista por no votar su nombramiento.



El Senado le tomará juramento al peronista Rubén Bassi el jueves. Asumirá después de seis meses de que Nancy Sand dejara la banca para asumir como diputada nacional.



El legislador ya dejó entrever que formaría un monobloque para no ser parte de la bancada del PJ, ya que ninguno de los senadores del justicialismo votó por su designación.



Sólo el oficialismo propuso y avaló la designación del goyano. “Me votan los oficialistas (UCR) y no mis compañeros. Cuánta ingratitud siento al haber dejado tiempo y familia por juntar votos para algunos”, chicaneó Rubén Bassi desde su cuenta de Facebook.



En la Cámara alta los números son favorables al oficialismo ya que de 15 senadores, 10 son de la alianza gobernante.



La relación entre Bassi y sus compañeros opositores ya es ríspida, pero nada hace suponer que el goyano se sume a la bancada oficialista.

El senador asumirá el jueves, pese a la polémica que se desató por el cupo femenino en la conformación del cuerpo. La discusión dejó heridas abiertas que ensanchan la grieta en el propio seno del justicialismo.



Bassi fue candidato a senador provincial en 2015 en tercer término. Por eso ocupará la banca por los siguientes dos años.



El goyano ocupó el tercer lugar en la boleta del entonces Frente para la Victoria. Se votaron 15 diputados y 5 senadores. La elección se realizó el 5 de julio y el triunfo fue para Encuentro por Corrientes, que se llevó tres bancas.



En esa votación resultaron electos por el peronismo los senadores Daniel Alterats y Nancy Sand.



Bassi ya fue senador provincial en 2009 y hasta 2015. Antes había sido viceintendente de Goya. Estudió abogacía en la Unne. Tiene 49 años y tres hijos y una Pyme en Goya. Milita en el peronismo desde los 17 años. El peronismo debía afrontar este año un proceso de normalización interna, pero todo se truncó debido a la emergencia de la pandemia.

El mandato del actual interventor, Julio Sotelo, caduca en agosto pero puede prorrogarse por otros 365 días.