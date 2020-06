Messi volvió a entrenar con el Barcelona y estará en el reinicio de La Liga

Lunes, 08 de junio de 2020

El astro rosarino trabajó a la par de sus compañeros y se estima que será titular en el duelo ante el Mallorca. Los detalles





Lo había anticipado Quique Setién y las imágenes hablaron por sí solas. “No había que darle demasiada importancia a las molestias musculares que había sentido Lionel Messi”. Tras una semana de incertidumbre sobre una posible lesión, el astro rosarino volvió a entrenar a la par del resto del plantel del Barcelona y se estima que será titular en el regreso del fútbol en España.



Después de superar una molestia muscular en su pierna derecha, que le demandó tareas específicas durante la semana pasada, la leyenda internacional practicó con normalidad junto al resto de sus compañeros. En las últimas imágenes publicadas por el club catalán, se pudo observar a La Pulga cumplir con los trabajos exigidos por el cuerpo técnico liderado por el ex entrenador del Betis



Messi no había podido ser parte del ensayo futbolístico del último sábado en el regreso del equipo al Camp Nou, luego de la suspensión por la pandemia del coronavirus.



El Barcelona comunicó en su momento que su capitán padecía una “contractura en el cuádriceps de la pierna derecha”, pero aclaró que no se trataba de un problema importante y que estaría en condiciones para jugar ante el Mallorca como visitante en Son Moix, el próximo fin de semana.



Además de Leo, también se entrenaron con normalidad los otros jugadores que padecían lesiones leves: el defensor portugués Nelson Semedo y el mediocampista Monchu Rodríguez.



Barcelona es el líder de La Liga española con 58 puntos seguido por el Real Madrid con 56 cuando restan once fechas en una temporada que se reiniciará este jueves con el derbi andaluz que animarán Sevilla y Betis por la jornada 28.