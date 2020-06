La frase del representante de Armani por el interés de Pumas

Lunes, 08 de junio de 2020

Nicolás Petropulos, agente del guardameta de River, se refirió al interés del poderoso elenco mexicano





Desde México surgió el rumor de que Pumas de la UNAM tiene intenciones de contratar a Franco Armani, el arquero de River. Sobre esto fue consultado el representante del arquero, Nicolás Petropulos, quien lo confirmó aunque su respuesta fue un tanto particular por su ambigüedad. Por lado reconoció los sondeos, ninguno de carácter oficial, pero por el otro no descartó analizar una propuesta interesante si llega.



“Quiero destacar que no me llamó nadie oficialmente de Pumas, sino que fueron empresarios los que sondearon y consultaron las condiciones o posibles condiciones para que Armani llegue a Pumas, pero nadie del club”, aseguró el agente del arquero en declaraciones a ESPN.



A su vez, el representante agregó que el arquero “está muy feliz” en el club, y aunque no descartó analizar una propuesta “muy interesante” a futuro, “lejos” está de pensar una salida del “millonario”. Franco Armani tiene 33 años y su contrato con River vence en junio de 2022. El arquero cuenta con una cláusula de rescisión de veinte millones de dólares.





Medios mexicanos también mencionaron sobre el interés del club azteca por otro arquero con pasado en el fútbol argentino y ex Boca: Sebastián Sosa.



Luego de que se especulara sobre las chances del ex Vélez y Rosario Central de retornar al Xeneize e incluso confirmar el diálogo Juan Román Riquelme, el uruguayo de 33 años podría recalar en Pumas y “ayudar” a que River retenga a Franco Armani.



A mediados de 2012, justo antes de que se marchara del club y en la recta final de la carrera de Juan Román Riquelme, Sebastián Sosa recibió un piropo por parte de su ex compañero: “Con él Boca tiene arquero por diez años”. Sin embargo, las circunstancias lo llevaron a firmar con Vélez en ese mercado de pases, antes de que defendiera los arcos de Rosario Central y Pachuca, Mineros y Morelia de México. Ahora, el uruguayo volvió a aparecer en la órbita.



“Todavía quedan dos años de esos diez que había declarado Román, ja. Quién sabe, quién sabe. Tuve contacto con él hasta hace un mes. Le conté mi situación y está sobre la mesa”, explicó en Closs Continental el guardameta de 33 años que se marcha en condición de libre del Morelia mexicano, que está a punto de cambiar de sede, nombre, camiseta y hasta colores. “Estoy analizando todo tipo de situaciones. Está todo muy desordenado el equipo y a uno como futbolista esas cosas no le gustan ni convencen. Si surge una nueva oportunidad, se puede llegar a evaluar”, agregó.



Sosa jugó en la última temporada en Monarca de Morelia, pero su contrato venció por lo que deberá buscar nuevos horizontes. En México también defendió los colores de Mineros. ¿Cómo fue que se lo relacionó con Pumas? Que en las últimas horas, el arquero comenzó a seguir en Twitter a por lo menos 12 cuentas que están relacionadas al elenco de la UNAM, entre ellos a los futbolistas del primer equipo mexicano Michel González y Juan Pablo Vigón.