Explosión e incendio en un edificio por una fuga de gas Lunes, 08 de junio de 2020 Una explosión por escape de gas produjo en la madrugada de ayer un incendio de gran magnitud en un edificio de la ciudad de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires. No hubo que lamentar personas heridas, pero sí daños materiales. Varios vecinos debieron ser evacuados por los bomberos y la policía.



El hecho se produjo a las 2 de la mañana del domingo último en la esquina de French y Marconi, a tres cuadras del puente Pueyrredón. Según testigos, el incendio comenzó tras una explosión en la instalación de gas. Las imágenes de las llamas quedaron registradas en videos difundidos en las redes sociales.



“Fue una explosión muy fuerte, se venía oliendo a gas en la cuadra”, relató Florencia, una vecina, en diálogo con TN. “Cuando volví a las 5 de la tarde, antes del incendio, vi una camioneta de Metrogas, le pregunté y me dijeron que lo habían arreglado, le dije que gracias a Dios porque íbamos a explotar”, contó.



En su relato, la vecina explicó que “lo que sabemos del boca a boca es que explotó un caño maestro, porque Metrogas no dice nada”. Y reveló que aun en la mañana de este domingo “la gente todavía estaba sacando sus cosas”.

“No hubo heridos ni muertos, pero podía haber pasado cualquier cosas. Lo que nos preocupa es que no sabemos si está solucionado. No hay gente de Metrogas ni de Edesur. Los cables están dañados”, agregó.