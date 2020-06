Suman otro permiso para cruzar a Resistencia

Lunes, 08 de junio de 2020

Los controles serán llevados adelante en el puesto caminero ubicado a metros de la casilla de peajes. Hay que contar con el permiso que se gestiona en la página oficial del Gobierno chaqueño.





Ante la proliferación de los casos de covid-19, el Gobierno del Chaco comenzó a implementar fuertes restricciones en el ingreso a zonas críticas como el Gran Resistencia, y desde la Dirección de la Policía Caminera del Chaco y la Subsecretaría de Transporte de la vecina ciudad informaron que intensificarán los controles a metros del puente General Manuel Belgrano y que todas las personas que deseen ingresar a ese territorio deberán contar con el permiso habilitante otorgado por el Gobierno chaqueño.



Por el bloqueo focal que rige en el Gran Resistencia, El Litoral dialogó con el director de la Policía Caminera del Chaco, comisario mayor César Ariel Jacquet, sobre los controles que se implementarán para evitar la circulación y dijo que “las personas deben manejarse con los permisos nacionales para la circulación, pero para ingresar al Chaco deberán contar con el permiso provincial otorgado por el gobierno local”.



El permiso se tramita en:https://permisoprovincial.chaco.gob.ar/login



“Si la persona que cruza el puente General Manuel Belgrano está autorizada por el Gobierno provincial a través de las aplicaciones que se habilitaron, no habría inconveniente. Y en algún caso de urgencia que implique que la persona no tenga el permiso habilitante, su ingreso dependerá de la autorización o no de la Subsecretaría de Seguridad Vial chaqueña”.



“Pero todas las personas solo podrán ingresar de acuerdo a las excepciones establecidas a nivel nacional y con el correspondiente permiso provincial”.



En lo que respecta a la obtención del permiso, dijo que “hace una semana venimos haciendo publicidad mediante folletería de este requisito, a fin de que las personas se informen en la página del Gobierno provincial y saquen la autorización correspondiente”.



Mientras que, por su parte, el subsecretario de Transporte del Chaco, César Frugoni, dijo que “los controles serán más rigurosos en cuanto al ingreso a las zonas críticas como el Gran Resistencia, y solo podrán ingresar aquellas personas que cuenten con los permisos otorgados y que son controlados en el puesto ubicado a metros del peaje”.



En cuanto a los trabajadores que provienen exclusivamente de Corrientes, dijo que “las personas deben contar con el permiso de Corrientes y el del Chaco para ingresar a trabajar”.



“En realidad, los permisos son los mismos para la gente de Corrientes, el problema es con la gente que quiere venir de Buenos Aires y de otros lugares críticos del país; el problema es que la gente se está escapando de estos lugares y se vuelca a las provincias en busca de trabajo u otros motivos, sin ningún permiso”, detalló.



En tanto, desde la Dirección de Seguridad Vial de Corrientes informaron que no hubo modificaciones en los pases que hay que exhibir para cruzar el viaducto.



El director de Seguridad Vial de la Provincia, Hernán García, se refirió a los controles en el viaducto interprovincial y dijo a que “todas las restricciones se mantienen, por ahora no hay modificaciones, vamos a esperar los anuncios del gobernador Gustavo Valdés para ver si hay algún tipo de cambio en las acciones que estamos realizando en el puente”.



Sólo pueden cruzar el puente interprovincial General Manuel Belgrano el personal de salud y de seguridad, directivos o propietarios de una actividad particular o comercial, y excepciones médicas presentando toda la documentación necesaria; no obstante, los empleados no pueden hacerlo.