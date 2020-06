Las ventas de comercios pyme se desplomaron 50% en mayo

Lunes, 08 de junio de 2020

Es el tercer mes consecutivo de caídas históricas en la facturación. El sector de indumentaria tuvo un derrumbe de 77%.



Los comercios pyme vendieron en mayo la mitad de lo que habían vendido en mayo del año anterior como efecto del parate económico de la cuarentena.



De acuerdo a un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la facturación de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio minorista cayeron 50,8% interanual en mayo, el tercer mes con aislamiento social obligatorio.



Marzo había registrado un desplome de ventas de 48,7%, mientras que en abril habían tenido un derrumbe incluso superior, de 57,6%.



Los rubros de mayor caída fueron Relojerías, Joyerías y bijouterie (-75,6%), Indumentaria (-77,5%) y Mueblerías, decoración y artículos para el hogar (-73,2%).



Los ramos con menos caídas interanuales en el mes fueron Alimentos y Bebidas (-14,8%), Farmacias (-12,9%) y Ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción (-35,5%). Los tres sectores, que fueron esencialesdesde el inicio de la cuarentena, cayeron por debajo del promedio.



Ante la prohibición de abrir normalmente por el aislamiento social, algunos rubros recurrieron a las ventas electrónicas, pero los empresarios consultados por CAME marcaron que el sistema tiene sus inconvenientes.



"Hay fuerte preocupación en los negocios por la falta de ventas. La mayoría ya implementó la modalidad electrónica, algunos invirtieron en publicidad en redes, aun así, la salida es poca y no se cubren los gastos fijos. Además, hubo problemas con los proveedores y las entregas no están llegando a tiempo", afirmó un comunicado de la entidad que nuclea a pymes.