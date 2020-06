10 años de prisión a un changarín por violar a su hijastra

Lunes, 08 de junio de 2020

Se trata Ramón Eleno Frías, quien fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. El hecho fue denunciado el 14 de julio de 2018 y sucedió en una vivienda ubicada en San Luis del Palmar.





El Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes condenó a un hombre a 10 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años, hija de su entonces pareja, en un hecho ocurrido en el 2018 en la localidad de San Luis del Palmar.



Se trata de Ramón Eleno Frías, un hombre que trabajaba haciendo “changas”, que fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. Al momento de declarar dijo que todo era mentira y que el objetivo de su ex pareja era apropiarse de su chacra, que en el debate se comprobó que no era de él, sino de una hermana.



El debate fue realizado por el cuerpo tribunalicio compuesto por los jueces Cynthia Godoy Prats, Raúl Guerín y Ana del Carmen Figueredo. En tanto que en representación del Ministerio público se desempeñó el fiscal Gustavo Schmitt.



El testimonio de la víctima de 12 años y su hermanita de 4 en Cámara Gesell, como también el resultado de informes médicos, fueron determinantes para que el tribunal votara la sentencia condenatoria conforme al pedido del Ministerio Público. Las pericias practicadas a la niña dieron como resultado “desfloración de larga data”. No se pudo precisar durante cuánto tiempo tuvo que soportar las violaciones y abusos de Frías.



De acuerdo a la investigación, el hecho fue denunciado el 14 de julio de 2018 en una vivienda situada en la zona rural de San Luis del Palmar, conocida como Primera Sección Chacra. Fue la madre quien decidió acudir a la Justicia.



Ese día, la mujer fue de visita hasta la casa de su hermana, ubicada a unos pocos metros. De repente comenzó a escuchar gritos que provenían de su hogar, por lo que corrió hasta allí y en el portón se encontró con la menor de 4 años llorando y segundos después vio que su hija mayor, de 12 años, salía corriendo del interior de la vivienda acomodándose la ropa y llorando desconsoladamente.



Intentó averiguar qué pasaba, pero nadie le dijo nada. En tanto que el acusado tampoco quiso responderle. Finalmente, la niña le contó que su padrastro la había violado. En ese mismo instante la mujer decidió abandonar el lugar con sus hijas.



Tras la denuncia, el pedófilo fue detenido y alojado en la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano, donde cumplirá la condena luego de que la sentencia quede firme.