Denunciaron al “Tecla” Farías por romper la cuarentena y agredir a una mujer Lunes, 08 de junio de 2020 Al ex delantero de River, Independiente y Estudiantes se le iniciaron dos causas: una por incumplir el aislamiento obligatorio y otra por el supuesto ataque

El ex delantero de River, Independiente y Estudiantes, Ernesto Farías, fue denunciado por romper la cuarentena y agredir a una mujer en una reunión en un domicilio ubicado en la intersección en las calles 13 y 43 de la ciudad de La Plata.



Según voceros policiales, los efectivos del Comando de Patrullas se presentaron en el lugar y se entrevistaron con una mujer de 23 años, que aseguró haber estado en la locación con Farías en una reunión social. E indicó que el ex artillero la había “denigrado” y “golpeado”, tomándola del cuello y provocándole algunas escoriaciones a la altura del pecho. Además, refirió que el ex jugador le borró mensajes del teléfono móvil.



Según el parte policial, en la escena también se encontraba un hombre, que presentó un golpe en la nariz, y otra mujer, con un hematoma en el pecho. Y la denunciante acusó al ex delantero de haber roto varios elementos del lugar además de agredirlos, y subrayó que se encontraba bajo los efectos del alcohol.



Ante la denuncia por “lesiones y daño” radicada en la Comisaría Primera de la capital bonaerense se le iniciaron dos causas al Tecla en el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Federico Atencio: una por incumplir la cuarentena y otra por la supuesta agresión a la mujer.



Farías, de 40 años, hoy se desempeña en las divisiones inferiores de River desde diciembre de 2019, como asistente de Hernán Díaz en la coordinación y supervisión de la idea de juego en Cuarta, Quinta y Sexta División. Supo defender la camiseta del elenco de Núñez entre 2004 y 2007, etapa en la que anotó 48 tantos en 95 partidos.



Si bien todavía no hubo un comunicado oficial, desde River comunicaron que “ante la difusión por medios periodísticos de una denuncia radicada en la Comisaría 1ra de La Plata, en la que se acusa a Ernesto Farías -empleado del Club Atlético River Plate- de un hecho que podría encuadrarse en un caso de violencia de género, el CARP decidió que de constatarse la existencia de esta denuncia procederá a suspender preventivamente a dicho empleado hasta que la Justicia aclare el suceso y defina las responsabilidades correspondientes. River Plate sostiene un compromiso diario contra la violencia en todas sus formas, trabajando por el respeto de los derechos de las mujeres y contra toda forma de desigualdad”.



Farías dio otra versión ante la Policía: denunció que la joven estaba en su departamento y que, luego de la reunión, en estado de ebriedad, ocasionó daños en la propiedad y atacó a los otros presentes.



Surgido de la cantera de Estudiantes de La Plata, el oriundo de Trenque Lauquen debutó en Primera en 1998 y se retiró en América de Cali, en 2017. En el medio, pasó por Palermo (Italia), River, Porto (Portugal), Cruzeiro (Brasil), Independiente y Danubio de Uruguay.



También actuó en la selección argentina, con la que ganó el Sudamericano Sub 20 desarrollado en Mar del Plata y Tandil en 1999.