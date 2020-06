Intentaron asesinar a una periodista delante de su hijita Lunes, 08 de junio de 2020 Se trata de la conductora Melisa Zurita, quien estaba en su casa con la menor cuando apareció la ex pareja de su esposo y la atacó con un cuchillo. La víctima logró escapar y pedir auxilio. La agresora quedó detenida. Impactantes detalles.



Una conductora televisiva fue atacada y amenazada de muerte en su vivienda del barrio privado Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y por el hecho detuvieron a la ex pareja de su actual marido, quien intentó escapar en el auto de la víctima.



El hecho ocurrió en la noche de este sábado, cuando Melisa Zurita (40), periodista de Canal 26, estaba junto a su hija de 3 años en su casa ubicada en Del Falcón 1025, en el barrio "Casco Leloir", en dicha localidad de la zona oeste del conurbano.



Según las fuentes, en esas circunstancias, la acusada, identificada como Geraldine Martínez (37), rompió el cerco perimetral del barrio con una pinza tipo alicate y luego se dirigió a la vivienda de Zurita.



Esta mujer está acusada de haber amenazado a Zurita e intentado atacarla, por lo que la conductora y su hija lograron escapar de la casa a través de una ventana y pedir auxilio a sus vecinos, quienes llamaron al 911, agregaron los voceros.



Martínez se subió al Jeep Renegade color blanco de la víctima e intentó abandonar el predio, pero fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas local que arribó al lugar.



Los policías establecieron que la sospechosa es la ex pareja de Gustavo Holstein, actual esposo de Zurita, y que fue denunciada en reiteradas ocasiones por la conductora a raíz de varias amenazas.



Las fuentes señalaron que la aprehendida fue alojada en una dependencia policial y quedó a disposición del fiscal Roberto Tavolaro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Ituzaingó, quien la indagará en las próximas horas por los delitos de "violación de domicilio, amenazas agravadas y hurto calificado de automotor por el uso de llave verdadera en grado de tentativa".



Por su parte, el fiscal Tavolaro solicitó a la Policía una serie de diligencias, entre ellas, el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para constatar si logró ingresar sola al predio o si tuvo ayuda de otra persona.