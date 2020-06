La última temporada de 13 Reasons Why llegó a Netflix Viernes, 05 de junio de 2020 Este viernes 5 comenzó la cuarta parte de la saga. Uno de sus protagonistas, Devin Druid, cuenta de qué va.



Hace tres años todo el mundo hablaba de 13 Reasons Why. Por buenas o malas razones, se convirtió en un furor. Adolescentes, adultos y algunos psicólogos miraron la historia sobre una chica que decidió quitarse la vida. Si bien de a poco la fiebre por la (mala) suerte de Hannah Baker y sus compañeros de colegio fue en descenso, la ficción consiguió tres temporadas más y el gran desenlace ya está disponible en Netflix, a partir de este viernes 5 de junio.



13 Reasons Why generó un debate internacional, en el que especialistas criticaron algunas escenas explícitas y los mismo actores salieron a defender su trabajo. El revuelo fue tal, que Netflix decidió editar la parte en que Hannah se cortaba las venas en una bañadera. Pero aún así,toda la polémica funcionaba como propaganda y la primera parte fue un éxito.



La historia finalmente llega a su fin. Pero esta vez estará alejada de su esencia principal y de las muertes."Es más una desviación de las otras temporadas, que tenían un catalizador central que motivó a los personajes. Esta parte muestra todo lo que pasaron estos personajes, y la historia proviene de cómo reaccionan a todo eso. Por lo tanto, va en sentido contrario, lo que creo que es realmente divertido", dijo Devin Druid, quien interpreta a Tyler Down.







La última y cuarta parte del programa, que es más corta que las anteriores, ya que cuenta con 10 capítulos en lugar de 13, obliga a sus personajes a enfrentar todo lo que hicieron, incluidos los secretos que acordaron enterrar en lugar de resolver. El paso del tiempo podrá jugarles una mala pasada y varias cosas podrían salir a la luz. Todos tienen algo que esconder, así que estarán tensos y preocupados.



Un portavoz de Netflix explicó por qué estos nuevos capítulos basados en la novela homónima de Jay Asher y producidos por Selena Gomez, serán los últimos: "Contará con la graduación del elenco principal de la escuela secundaria, que será una conclusión natural del espectáculo".



"Fuimos muy afortunados de que Netflix nos diera la oportunidad de tener tantas temporadas y escribir un final real. No todos los espectáculos tienen el mismo lujo, así que estoy realmente agradecido", dijo Druid, quien aclaró que la cuarta temporada es una despedida adecuada para los alumnos del Liberty High School.