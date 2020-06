La técnica de Nati Jota para enviar fotos hot y no ser descubierta Viernes, 05 de junio de 2020 Nati Jota reveló el método que tiene para que sus fotos íntimas y subidas de tono no se viralicen en las redes.



La viralización de fotos privadas es una noticia que se repite con frecuencia. Pero muchos se las rebuscan para compartir fotos de alto contenido explícito sin correr el riesgo de quedar expuestos. Ayer, durante una edición de Bienvenidos a bordo, Nati Jota explicó cuál es su truco para que sus fotos no se filtren.



Además, estuvo de invitado Pablo Ruiz, quien contó detalles de su relación con su nueva pareja. El cantante explicó que es complicado que la relación avance, ya que él vive en Brasil y se ven poco. Con su estilo personal, la influencer disparó: "¿Se mandan nudes?".



Luego, agregó: "Yo no mando, ¿eh? Bah, ahora no mando porque no estoy con nadie, pero cuando estoy de viaje", dijo para indicar que se ha sacado más de una foto sugerente.



Pero como buena conocedora de los códigos y riesgos de las redes sociales, Nati Jota explicó su método para cuidarse: "Mando sin cara, igual. Pongo un emoji en la cara".