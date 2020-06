Las claves a cumplir para pasar del aislamiento al distanciamiento

Sábado, 06 de junio de 2020

Se trata de factores sanitarios que deberán cumplir las ciudades, según lo anunciado por la cartera conducida por Ginés González García este viernes.





Tras el anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el que parte del territorio pasará a partir del lunes a una nueva fase denominada Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, autoridades del Ministerio de Salud explicaron los criterios de esta nueva normativa en el reporte matutino sobre el nuevo coronavirus.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, expresó que alrededor del 85% de los departamentos del país está en condiciones de hacerlo y que para ello deben cumplir algunos requisitos epidemiológicos y sanitarios.



En este sentido, detalló que el sistema de salud tiene que contar con disponibilidad para dar respuesta a la posible demanda por COVID-19 y certificar la ausencia de transmisión comunitaria del virus.



“Cumplidos estos requisitos, las áreas pueden pasar a distanciamiento social, preventivo y obligatorio con un monitoreo muy estricto de la situación epidemiológica”, aseguró Vizzotti. La secretaria advirtió que este distanciamiento se realiza en el departamento de residencia y que es necesario mantener la separación mínima de dos metros entre las personas, usar tapabocas, lavarse las manos con frecuencia, estornudar y toser en el pliegue del codo, ventilar los ambientes y desinfectar las superficies.



“En todo el país, independientemente de la situación epidemiológica, las personas que tienen factores de riesgo deben continuar con las medidas de prevención, seguir con licencia y extremar los cuidados”, aclaró la funcionaria.



Para dejar la fase de aislamiento, el sistema sanitario del lugar debe poder dar respuesta a la posible demanda por COVID-19 y no tener transmisión comunitaria del virus.



También Vizzotti destacó la importancia de que los departamentos que ingresen a esta nueva modalidad sensibilicen la vigilancia epidemiológica. “El tránsito interjurisdiccional es el punto al que se le debe prestar muchísima atención” como así también la identificación de los síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, o pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto) y la consulta rápida al sistema de salud para prestar cuidados y hacer aislamiento si se confirma el caso.



Respecto de los datos epidemiológicos de COVID-19 a nivel nacional, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que son 20.197 los casos confirmados y 615 los fallecidos, por lo que la tasa de letalidad es del tres por ciento.



Además, en todo el país hay 248 personas internadas en terapia intensiva y 6.088 recuperadas. La cantidad de tests realizados por PCR son 183.862 y el porcentaje de positividad promedio es de 13,3%.







Manejo integrado de epidemias



“En esta coyuntura de pandemia de COVID-19 es muy importante recordar que en Argentina ocurren otras problemáticas como Chagas, leishmaniasis y dengue que son enfermedades vectoriales”, indicó la directora del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigaciones de Endemoepidemias (CeNDIE) del ANLIS- Malbrán, Soledad Santini, durante su participación en el reporte diario.



Dada la situación de dengue en el país, aclaró que mientras el nuevo coronavirus se transmite de persona a persona, el virus del dengue requiere un vector, el mosquito Aedes aegypti, que en Argentina se lo encuentra desde el norte hasta la provincia de Neuquén incluida. Este mosquito deposita sus huevos en agua acumulada en recipientes ubicados dentro de los domicilios, patios y jardines.



“En los momentos cálidos tenemos todos los estadios del ciclo de vida del mosquito: huevo, larva, pupa y adultos, mientras que en los fríos los encontramos en estadio de huevo. Por eso es muy importante aprovechar este momento de confinamiento en los hogares para identificar los posibles lugares como macetas, floreros, bebederos de animales, y todos recipientes en los que puedan haber quedado pegados los huevos”, recomendó.



Estos elementos deben ser lavados y frotados con esponja o cepillo para luego secarlos y guardarlos en lugares donde no vuelvan a acumular agua. En las cañerías, Santini aconsejó tirar agua hirviendo.



“Es importante que todos colaboremos. Si eliminamos los huevos de nuestras casas, en el ciclo cálido que viene no vamos a tener mosquitos adultos”, concluyó.