Hay 7 nuevas muertes por coronavirus en Argentina

Viernes, 05 de junio de 2020

Cinco mujeres y dos hombres fallecieron en las últimas horas y el total asciende a 615. Hay 20.197 casos confirmados de coronavirus en Argentina.





El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes por la mañana que se registraron siete nuevas muertes por coronavirus en Argentina desde el último parte emitido, ascendiendo el total a 615. En cuanto a los casos, hay en total 20.197 personas contagiadas.



Los fallecidos son cinco mujeres, tres de 42, 84 y 95 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 79 años, residente en la Provincia de Buenos Aires: y una de 48 años, residente en la provincia de Chaco; y dos hombres, de 69 y 75 años, residente en la Ciudad). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 615.



Respecto a los confirmados, 978 (4,8%) son importados, 8.541 (42,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 7.349 (36,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



La mayor parte de los casos se registran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Rio Negro y Neuquén. Son 22 las provincias que no registran nuevos casos. En tanto, Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja llevan más de 14 días sin nuevos contagios. La tasa de incidencia es de 44,5 casos cada cien mil habitantes.



El 36% de los casos tiene cobertura de salud estatal, mientras que el resto posee obra social o prepaga y hay 248 pacientes internados en terapia intensiva.



Del total de casos confirmados, el 9,5% corresponden a trabajadores de la salud, informó el Ministerio de Salud.



La tasa de letalidad del 3% con respecto al total de casos confirmados. La tasa de mortalidad general por coronavirus en Argentina asciende a 13,5 casos fallecidos cada millón de habitantes.



Del total de casos (20.197), el 49,3% son mujeres y el 50,7% son hombres y las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 33 años.



El Ministerio de Salud indicó en el informe de esta mañana que, a la fecha, el total de altas es de 6.088 personas.



Ayer fueron realizadas 5.414 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 183.862 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 4.051,9 muestras por millón de habitantes.



El número de casos descartados hasta ayer es de 132.402 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico) y fueron confirmados 929 nuevos casos.



Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 422 | 7496



Ciudad de Buenos Aires 436 | 9754



Catamarca 0 | 0



Chaco 53 | 979



Chubut 0 | 11



Córdoba 2 | 462



Corrientes 0 | 96



Entre Ríos 0 | 35



Formosa 0 | 0



Jujuy 0 | 6



La Pampa 0 | 5



La Rioja 0 | 63



Mendoza 0 | 100



Misiones 2 | 31



Neuquén 0 | 150



Río Negro 8 | 434



Salta 0 | 15



San Juan 0 | 5



San Luis 0 | 11



Santa Cruz 0 | 51



Santa Fe 5 | 273



Santiago del Estero 0 | 22



Tierra del Fuego** 0 | 149



Tucumán 1 | 49



*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.



**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).